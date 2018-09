Kosovaarse Albanezen werpen blokkade op tegen Servische president TT

09 september 2018

11u18

Bron: Belga 0 Enkele honderden Kosovaarse Albanezen hebben een aantal wegen geblokkeerd naar een dorp waar de Servische president Aleksandar Vucic later op de dag een bezoek zou brengen.

Het gaat onder meer om de belangrijkste weg tussen Mitrovica, in het noorden van Kosovo, en het dorp Banje, een Servische enclave. De weg werd afgesloten met boomstronken en voertuigen, stelt een fotograaf van het Franse persagentschap AFP ter plaatse vast. Ook andere wegen naar Banje zijn geblokkeerd, bericht de Servische televisie.

De spanningen tussen de Albanezen en Serviërs in Kosovo sleept al jaren aan. Eind jaren '90 vielen er bij de onafhankelijkheidsstrijd van de Albanezen duizenden doden. Servië heeft altijd geweigerd om de onafhankelijkheid van Kosovo -een voormalige Servische provincie- te erkennen. Andere landen, waaronder drie kwart van de Europese Unie en de Verenigde Staten, deden dat wel.

Met zijn bezoek aan Banje wilde de Servische president de Servische minderheid informeren over de gesprekken die hij voert met Pristina. De president was ook van plan om een basisschool te bezoeken in het dorp.

