Kortstondig tsunamialarm na aardbeving met magnitude 6,4 bij Indonesië

26 maart 2018

00u14

Ter hoogte van de Indonesische eilandengroep Molukken heeft zich deze nacht een aardbeving voorgedaan met een kracht van 6,4. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst USGS. Na de aardschok was kortstondig een tsunamialarm van kracht voor de regio.

De beving gebeurde om 22.14 uur Belgische tijd. Het epicentrum bevond zich in de Bandazee, op 214 kilometer ten noordwesten van Saumlaki en op een diepte van 171,5 kilometer.

Vlak na de beving trad het tsunamialarm van de IOTWS (Intergovernmental Coordination Group for the Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System) in werking, maar dat werd al snel weer opgeheven.