Kortsluiting veroorzaakte brand met 64 doden in Rusland

17 april 2018

Bron: ANP

De dodelijke brand vorige maand in een winkelcentrum in de Siberische stad Kemerovo is veroorzaakt door kortsluiting. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van het Russische ministerie voor Noodsituaties, meldt het persbureau RIA.