Korte shutdown in de VS alweer voorbij: Senaat en Huis stemmen in met nieuwe begroting IB TK TT

09 februari 2018

02u15

Bron: ANP, Reuters, CNN 3 De tweede 'shutdown' van de Amerikaanse federale overheidsdiensten is al voorbij. Na de Senaat heeft nu ook het Huis van Afgevaardigden het begrotingsakkoord over de financiering van de Amerikaanse overheid goedgekeurd. President Donald Trump heeft de wet al ondertekend.

De tweede shutdown in drie weken was maar van korte duur. De shutdown ging in nadat de Senaat er gisteren (plaatselijke tijd) niet in geslaagd was te stemmen over de begrotingswet voor het verstrijken van de deadline om middernacht, ondanks een politiek akkoord over het wetsvoorstel tussen Republikeinen en Democraten. De Republikeinse senator Rand Paul, die tegen het akkoord is, verhinderde de stemming door urenlang te spreken voor de Senaat.

Daardoor keurde enkel de Senaat de begroting na uren debat goed, waardoor het Huis noodgedwongen moest wachten en om middernacht Amerikaanse tijd een nieuwe 'shutdown' werd afgekondigd.

Die was echter maar van korte duur. Het Huis van Afgevaardigden keurde het akkoord om 11.30 uur Belgische tijd alsnog goed met 240 stemmen voor en 186 tegen. Bij de tegenstanders zaten zowel Republikeinen als Democraten. Conservatieve Republikeinen zijn het niet eens met het voornemen de begroting en de schuld met 300 miljard dollar aan nieuwe uitgaven te verzwaren. Progressieve Democraten hadden dan weer liever eerst ook een akkoord over immigratie gezien en stemden daarom tegen de begroting.

"Wij houden van ons leger"

President Trump heeft de wet al geratificeerd, zo liet hij op Twitter weten. Dankzij het akkoord is de financiering van de federale overheid ook tot 23 maart gegarandeerd. In zijn tweet beklemtoonde Trump dat dankzij het akkoord het Amerikaanse leger "sterker dan ooit" zal zijn. "Wij houden van ons leger en hebben het nodig, en gaven het alles - en meer. Dit gebeurde voor het eerst in lange tijd. "(Het) betekent ook JOBS, JOBS, JOBS".

Just signed Bill. Our Military will now be stronger than ever before. We love and need our Military and gave them everything — and more. First time this has happened in a long time. Also means JOBS, JOBS, JOBS! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Later tweette het Amerikaans staatshoofd dat kosten voor niet-militaire aangelegenheden "nooit naar beneden zullen komen" als er bij de Congresverkiezingen niet meer Republikeinen in het Congres komen.

Trump sprak van een "GROTE OVERWINNING" van het leger, en voegde daar meteen aan toe dat er tegelijkertijd "veel is verspild" om stemmen van de Democraten voor het begrotingsakkoord te krijgen. "Wij (de Republikeinen) zijn gedwongen uitgaven voor dingen te verhogen die wij niet mogen, om ons na vele jaren van achteruitang om onze strijdkrachten te kunnen bekommeren".

De president klopte zich ook op de borst dat het DACA-migratieprobleem niet in het akkoord staat. Onderhandelingen daarover beginnen nu, besloot Trump.

Costs on non-military lines will never come down if we do not elect more Republicans in the 2018 Election, and beyond. This Bill is a BIG VICTORY for our Military, but much waste in order to get Dem votes. Fortunately, DACA not included in this Bill, negotiations to start now! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Republikein

Woensdag hadden de Republikeinse en Democratische fractieleiders een akkoord bereikt over de begrotingswet. Opmerkelijk genoeg was het gisteren een Republikein die zijn partij dwarszat. Rand Paul, een fiscaal conservatieve senator uit de staat Kentucky, tekende bezwaar aan tegen de voorgenomen stijging van de overheidsuitgaven. Hij maakte gebruik van zijn recht om het besluit uit te stellen door een debat aan te vragen over de overheidsuitgaven.



Paul hield de Senaat in zijn greep door het halfrond negen uur lang toe te spreken: "Ik ben hier vanavond om mensen op hun plaats te zetten en zich ongemakkelijk te laten voelen." Paul noemde het begrotingsplan "een plundering van de schatkist." Doordat het debat in de Senaat zo lang duurde, kon het Huis zijn eigen stemming niet meer voor de deadline organiseren.



Begrotingsdeal

Een meerderheid bestaande uit zowel Republikeinen als Democraten kon zich echter wel in de deal vinden. Het voorgenomen budget voorziet in meer geld voor defensie en infrastructuur, maar laat daarnaast ook ruimte voor sociaal beleid. In totaal gaat het om een verruiming van het budget met bijna 300 miljard dollar.