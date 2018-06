Korte metten met smokkelwaar: Filipijnse president Duterte vernietigt 122 luxueuze motorfietsen lg

01 juni 2018

12u16

Bron: AP 6

De Filipijnse president Rodrigo Duterte liet deze week in de hoofstad Manilla, aan het hoofdkantoor van de douane, meer dan honderd luxueuze motorfietsen vernietigen. De motorfietsen kwamen illegaal het land binnen en de Filipijnse president wil niet dat deze voertuigen nog op de markt terechtkomen. Duterte stuurt daarmee een signaal uit naar drugsverslaafden, smokkelaars en andere criminelen. "Dit soort misdaden zijn al eeuwen aan de gang. Het moet stoppen", aldus Duterte.

De beelden spreken boekdelen: geen enkele motorfiets overleeft de passage van de bulldozer. Onder meer een Harley Davidson, twee Triumphs en een BMW zijn platgewalst. Samen hebben de voertuigen een waarde van meer dan een half miljoen euro. Duterte, die ook aanwezig was op de ceremonie, is een echte motorliefhebber. Met pijn in het hart moest hij aanzien hoe een mooie Harley Davidson onder de bijl moest. "Wat een zonde", zei hij nog. In februari liet de excentrieke president ook 20 gesmokkelde luxe-wagens vernietigen door een bulldozer.