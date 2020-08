Korte gijzeling in Dom van Milaan: bewaker met mes op de knieën gedwongen SVM

12 augustus 2020

16u13

Bron: Belga 7 In de Dom van Milaan is er korte tijd sprake geweest van een gijzeling. Een man ging de kathedraal binnen met een mes en bedreigde een bewaker. Een paar minuten later werd de aanvaller al overmeesterd door agenten, meldt het persbureau Ansa. De man werd gearresteerd, het slachtoffer raakte niet gewond.

Volgens de politie was de dader een Egyptenaar die in Londen geboren is. In de kerk was hij op een bewaker toegestapt bij het altaar. Hij hield het mes tegen de nek van de bewaker en dwong hem om te knielen. De bijgeroepen agenten konden hem overmeesteren op een moment dat hij niet oplette. Het incident vond plaats rond 13 uur en duurde maar een paar minuten.