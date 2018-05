Korryn (15) raakte verminkt tijdens avond met vrienden, nu schittert ze op verrassingsfeest TTR

15 mei 2018

12u29

Bron: Daily Mail 1 De 15-jarige Korryn Bachner uit de Amerikaanse staat Illinois wilde dolgraag schitteren op het schoolbal, maar twee weken geleden raakte het tienermeisje zwaargewond. Zij kreeg brandwonden in haar gezicht door een ongeluk tijdens een avond met vrienden. Omdat ze zich schaamde om haar uiterlijk, schrapte Korryn het schoolbal uit haar agenda. Op de dag van het galabal kreeg ze een geweldige verrassing: haar vrienden organiseerden zelf een feest voor het tienermeisje.

Toen Korryn samen met haar vrienden rond een kampvuur zat, gooide een jongen benzine op het vuur. Er ontstond een steekvlam waardoor het meisje en enkele andere tieners zwaargewond raakten. Korryns handen en gezicht waren ernstig verbrand. Artsen vertelden haar dat ze derdegraads brandwonden had. Nadat ze enkele dagen in het ziekenhuis moest blijven, mocht het meisje vorige week naar huis om verder te herstellen.

Ondanks haar zware verwondingen maakte Korryn zich vooral zorgen over het schoolbal. Ze droomde ervan om samen met haar vrienden te dansen op het grootste feest van het schooljaar. De jurk die ze samen met haar moeder had uitgekozen, zou ze dit jaar niet kunnen dragen. Althans dat dacht ze. Toen haar vrienden hoorden dat Korryn niet met hen naar het schoolbal zou gaan, wilden ze hun vriendin niet alleen thuis achterlaten. Samen met haar ouders bedachten ze een plan om haar te verrassen. (Lees verder onder de foto.)

Schoolbal

Nietsvermoedend lieten de ouders van Korryn de vrienden binnen. Samen toverden ze de kelder om tot een gezellige ruimte. De hapjes stonden klaar en overal hingen lichtjes. Daarna gingen de vrienden opnieuw naar boven, waar ze het meisje opwachtten. Korryn schrok toen ze haar vrienden zag staan. De meisjes hadden hun mooiste jurken aangetrokken, de jongens waren netjes uitgedost in kostuum.

Hoewel ze het niet had verwacht, kon Korryn toch schitteren in haar galajurk. Het werd een avond om nooit meer te vergeten. “De steun van mijn vrienden betekent ontzettend veel voor mij. Ik ben dolblij dat ze dit voor me hebben georganiseerd”, aldus het tienermeisje. (Lees verder onder de foto.)

Dat is niet de enige verrassing die Korryns vrienden voor haar in petto hadden. Ze hadden meer dan 75.000 dollar ingezameld om hun dierbare vriendin te helpen. De medische behandelingen zijn immers peperduur, waardoor haar ouders financiële zorgen hebben. Bovendien moet het meisje binnenkort verschillende operaties ondergaan. “Haar vrienden doen alles om haar te helpen en er voor haar te zijn. Alles wat er is gebeurd, is overweldigend”, zegt Ellen, de moeder van Korryn.