Koreaanse Houdini die zich dubbel plooit en andere ontsnappingspogingen die vlucht uit gevangenis van Turnhout aftroeven AW

20 december 2019

14u32 0 Over een muur van zes meter klimmen om vervolgens de loop te nemen: het is straf wat de vijf gevangenen deden in Turnhout. Toch kan hun ontsnapping niet tippen aan enkele epische ontsnappingen die vereeuwigd werden in de geschiedenisboeken (en/of films).

Vlucht uit Alcatraz met rubberbootje van regenjassen

In 1962 wisten drie criminelen te ontsnappen uit Alcatraz, wat wellicht de zwaarst beveiligde gevangenis in de geschiedenis is. De militaire gevangenis was immers gevestigd op een eiland; wie wilde ontsnappen, moest in het ijskoude water van San Francisco Bay duiken. Of een bootje bouwen: zo deden de broers John en Clarence Anglin, en Frank Morris – veroordeeld voor tal van misdrijven waaronder een grote bankoverval en autodiefstal - het tenminste. De drie maakten een opblaasbaar vlot van regenjassen die ze aan elkaar hadden gelijmd. Voordat ze er met hun vlot vandoor konden gaan, zijn ze vermoedelijk maandenlang bezig geweest met het graven van een tunnel met behulp van lepels.

De resten van hun vlot werden wat later teruggevonden in een nabijgelegen baai, maar de drie waren spoorloos verdwenen. In 1979, hetzelfde jaar dat de ontsnapping vereeuwigd werd in de film Escape from Alcatraz, staakte de FBI hun zoekactie nadat honderden sporen vruchteloos onderzocht waren. De politie ging ervan uit dat de mannen verdronken waren in het ijskoude water.

Een jaar geleden kwam echter een geheimzinnige brief aan het licht die geschreven zou zijn door John Anglin. “Mijn naam is John Anglin”, staat daarin te lezen. “Ik ontsnapte in juni 1962 uit Alcatraz. Ja, we hebben het die nacht allemaal gered, maar amper.” Het is maar de vraag of de brief werkelijk geschreven werd door John Anglin.

Ontsnapping uit Auschwitz

Nog indrukwekkender dan een ontsnapping uit Alcatraz is een ontsnapping uit concentratiekamp Auschwitz. Alfred Wetzler, een Slovaakse Jood, verborg zich maar liefst vier dagen doodstil onder een stapel houtblokken. Om de speurhonden te bedotten, waren die houtblokken door andere gevangenen behandeld met tabak en benzine. Nadat hij zich vier nachten onder het hout had verscholen, trok Wetzler een gestolen pak en jas aan waarna hij aan zijn reis richting de Poolse grens begon. Hij zou een afstand van zo’n 130 kilometer moeten afleggen voordat hij Slovakije bereikte.

De Slovaakse Jood redde daarmee niet alleen zijn eigen leven, maar ook het leven van ongeveer 120.000 andere Joden. Wetzler had immers een souvenir meegenomen uit Auschwitz: een grondplan met daarop de exacte locatie van de gaskamers én het label van een bus Zyklon B, het pesticide dat de nazi’s gebruikten om Joden te vermoorden. Het was het eerste echte bewijs wat tot het bombarderen leidde van gebouwen waarin nazi’s verbleven.

Mexicaanse ontsnappingskoning El Chapo

Ontsnappen uit een zwaarbeveiligde gevangenis? De Mexicaanse drugsbaron Joaquin Guzman kreeg het op minder dan vijftien jaar reeds twee keer voor elkaar. Dat betekent evenwel dat hij telkens terug gevat werd, maar hij kon toch enkele maanden van zijn vrijheid proeven.

Guzman vluchtte in 2001 door zich in een wasmand te verstoppen. Daarvoor kreeg hij de hulp van enkele louche cipiers. In 2015 groeven handlangers dan weer een tunnel naar de douche van zijn cel.

Inmiddels zit El Chapo terug opgesloten in een ultrabeveiligde gevangenis in Colorado waar hij de rest van zijn dagen zal moeten slijten.

Koreaanse Houdini

De manier waarop de Koreaanse Choi Gap-bok in 2012 ontsnapte, doet niemand hem na. Hij boog niet de tralies van zijn cel, maar wel zichzelf, zodanig dat hij doorheen het kleine doorgeefluik voor eten paste. Dat doorgeefluik was zo’n 15 centimeter hoog en bijna 45 centimeter breed. De halsbrekende stunt van Choi Gap-bok nam slechts 34 seconden in beslag.

Toen hij zes dagen later terug gevat werd, werd er voor de Koreaanse Houdini een gevangeniscel met een veel kleiner doorgeefluikje uitgekozen.