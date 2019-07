Koreaan steekt zichzelf in brand bij Japanse ambassade AW

19 juli 2019

09u39

Bron: ANP 0 Een Zuid-Koreaan kwam vandaag om het leven nadat hij zichzelf in brand stak voor de Japanse ambassade in Seoul, zei de politie.

De zeventiger stichtte brand in zijn voertuig, voor het Japanse ambassadegebouw, en stierf later in het ziekenhuis, aldus de autoriteiten. In de auto werden ook ongeveer twintig wegwerpgasflessen gevonden.



Volgens een bericht in de lokale media ging het om de schoonvader van een slachtoffer van de Japanse dwangarbeid in oorlogstijd.



Het incident komt op een moment dat de betrekkingen tussen Zuid-Korea en Japan verslechteren door een al lang lopend dispuut over compensatie voor slachtoffers van dwangarbeid.

