Kopstuk Nederlandse Mocro-maffia zal volgens zijn advocaat volgende zitting in liquidatieproces bijwonen AW

07 januari 2020

22u03

Ridouan Taghi - de hoofdverdachte in een groot liquidatieproces in Nederland en 's lands gevaarlijkst gewaande crimineel - wil aanwezig zijn bij een inleidende zitting van zijn liquidatieproces. Dat zei zijn advocaat Inez Weski. Mogelijk wil Taghi zelf wat zeggen bij de rechtbank, aldus Weski.

Ze geeft ook aan dat Taghi nog niet is verhoord door de recherche. “Dan ben je zo lang op zoek naar iemand. En dan heb je hem te pakken en dan stel je hem nog geen vraag," vertelt Weski aan EenVandaag.

Het Nederlandse Openbaar Ministerie gaat daar helemaal niets over zeggen, aldus een woordvoerder van het landelijk parket, dat het onderzoek leidt. Hij verwijst naar de zitting waar veel zal moeten worden besproken. Taghi wordt verdacht van meerdere liquidaties en pogingen daartoe. Hij zou de opdrachtgever zijn. In de zogeheten Marengo-zaak staan naast Taghi nog 16 medeverdachten terecht.

Volgens Weski is haar cliënt uiterlijk niet echt veranderd tijdens zijn verblijf in Dubai. Ze bezocht hem in de extra beveiligde gevangenis in Vught, waar Taghi in december naartoe is gebracht nadat hij enkele dagen ervoor was gearresteerd in Dubai.

Weski laat vandaag nog weten dat haar cliënt geen bekentenis heeft afgelegd, in tegenstelling tot wat media volgens haar hebben gemeld. Ook stelt ze dat ten onrechte is gesuggereerd dat hij in Iran heeft verbleven, op een soort party-eiland, onder bescherming van de Iraanse autoriteiten.

Taghi verbleef sinds december 2016 onafgebroken in Dubai, tot hij daar afgelopen maand werd opgepakt. Hij kwam het land binnen onder een valse naam en hield deze naam al die tijd aan in de Arabische stad.

Marengo-proces

Taghi wordt in het megaproces Marengo verdacht van vele liquidaties en pogingen daartoe, als opdrachtgever en leider van een omvangrijke criminele organisatie.

Een omvangrijk rechercheteam joeg jarenlang vruchteloos op hem, tot midden december. Marokko zou cruciale informatie hebben gegeven die naar Taghi leidde.