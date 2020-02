Kopstuk Nederlandse Mocro-maffia opgepakt in Colombia Niels Klaassen

07 februari 2020

16u26

Bron: AD.nl 2 Saïd Razzouki (47), de ‘nummer twee’ van de Taghi-clan, is opgepakt in Colombia. Dat meldt de Landelijke Eenheid na berichtgeving door De Telegraaf.

Razzouki was evenals Ridouan Taghi voortvluchtig, en is nu opgepakt in Medellin, een stad in Colombia. Taghi werd in december al in Dubai gearresteerd. Met de aanhouding van Razzouki slaat de politie opnieuw een belangrijke slag in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Razzouki was de adjudant van Taghi en stond sinds twee jaar ook op de Nationale Opsporingslijst.

Taghi en Razzouki worden gekoppeld aan zeker twintig liquidaties. Razzouki's broer Mo zit al langer vast als verdachte in het grote proces Marengo.



Eerder staken nog hardnekkige geruchten de kop op dat de adjudant van Taghi niet meer in leven zou zijn, onder meer vanwege oplopende spanning tussen hem en de leider.

Met de arrestatie van Razzouki is de top van de zogenoemde mocromaffia ontmanteld: behalve Taghi zitten ook Rico R. en Naoufal F. in de cel.

Jarenlang was het criminele duo Taghi/Razzouki voortvluchtig. Volgens de kroongetuige Nabil B. beschikt hun criminele groep over vele miljoenen, afkomstig van cocaïnehandel. Met dat geld konden ze lang uit handen blijven van de opsporingsdiensten.

Vandaag is vermoedelijk Saïd R. in Medellin aangehouden, door de Colombiaanse politie, in samenwerking met de Landelijke Eenheid, DEA en FBI. Dit liet DEA weten. De identificatie vindt plaats, waarna we naar verwachting kunnen bevestigen dat het om Saïd R. gaat Landelijke Eenheid(@ PolitieLE) link

