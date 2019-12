Exclusief voor abonnees

Kopstuk Nederlandse Moccro-maffia ruilt luxe van Dubai voor eenzaamheid in complex van beton en... dvd’s van Prison Break

Tobias den Hartog

19 december 2019

Bron: AD.nl

Ridouan Taghi bezet nu één van de 21 cellen van de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in het Nederlandse Vught. ’s Lands gevaarlijkst gewaande crimineel komt in een doodstil, betonnen complex van eenzaamheid terecht. Wie er heeft vastgezeten weet: het is alsof je constant zware griep hebt. De zwaar beveiligde EBI is een gevangenis die in Nederland zijn gelijke niet kent.