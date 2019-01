Kopstuk Franse gele hesjes opgepakt in buurt van Champs-Elysées lva

03 januari 2019

01u26

Bron: Belga 0 Eric Drouet, een van de bekendste figuren van de "gele hesjes"-beweging in Frankrijk, is woensdagavond opgepakt door de politie in de buurt van de Champs-Elysées in Parijs. De man wordt ervan verdacht een manifestatie georganiseerd te hebben zonder toelating, zo bevestigt het parket van Parijs.

Volgens een politiebron werd Drouet omstreeks 21 uur opgepakt in de buurt van de place Concorde, terwijl hij zich naar de Champs-Elysées begaf. Hij zou er samen met anderen hebben afgesproken om te manifesteren. Eerder op de dag postte hij nog een video op Facebook, waarin hij opriep om "een actie" te houden op de wereldberoemde boulevard.

Maar volgens de advocaat van Drouet zou die laatste met vrienden hebben afgesproken, toen hij enkele "gele hesjes" tegenkwam. "Het is een ongerechtvaardigde aanhouding. Het is een praktijk uit andere landen en van andere tijden", zei de advocaat aan BFMtv.

Drouet werd op 22 december ook al een keer opgepakt, wegens verboden wapendracht. Daarvoor moet hij zich op 5 juni verantwoorden voor de correctionele rechtbank.

De linkse politicus Jean-Luc Mélenchon veroordeelde in een tweet de nieuwe arrestatie van Drouet. Hij had het over "machtsmisbruik".