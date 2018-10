Kopstuk CDU pleit voor nieuwe federale verkiezingen in Duitsland bij coalitiebreuk kg

Bron: Belga 0 De secretaris-generaal van de christendemocratische partij CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, heeft vandaag gezegd dat er nieuwe verkiezingen moeten komen indien de huidige regering valt . Dat zou kunnen gebeuren na de deelstaatverkiezingen in Hessen dit weekend. Kramp-Karrenbauer wordt de laatste tijd vaak genoemd als de opvolgster van Merkel aan het hoofd van de CDU. Die opvolging zou er nog voor eind dit jaar kunnen komen.

"Als de coalitie schipbreuk lijdt, dan moeten er nieuwe verkiezingen komen", zei Kramp-Karrenbauer vandaag tijdens een campagnetoespraak in Frankfurt. "Het is onduidelijk hoe stabiel de coalitie (van de drie regeringspartijen, CDU, CSU en SPD, nvdr) is", zei ze.



De groenen, die het goed doen in de opiniepeilingen voor de deelstaatverkiezing in Hessen, mikken volgens Kramp-Karrenbauer op nieuwe verkiezingen om daarna mogelijk in een Jamaica-coalitie te stappen met de christendemocraten van CDU/CSU en de liberalen van de FDP.

Volgens Annegret Kramp-Karrenbauer moeten de regeringspartijen CDU, CSU en SPD na de verkiezingen in Hessen maar eens uitmaken welke drie projecten voor de coalitie in hun ogen prioritair zijn en het eerst moeten uitgevoerd worden. "Dat zou een mooi signaal naar de burger zijn", vindt Kramp-Karrenbauer.