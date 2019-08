Koppel ziet cruiseschip net voor neus vertrekken. Crew zwaait hen uit met megahand KVDS

08 augustus 2019

Een video van een koppel dat tijdens een cruise in de Caraïben het vertrek op het eiland Sint-Maarten miste, wordt massaal bekeken. De beelden tonen hoe de twee toeristen machteloos moeten toezien hoe het schip de haven uitvaart. En hoe een bemanningslid met een gigantische hand staat te zwaaien met het woord 'bye' erop.

Alles wijst erop dat het om een ongelukkig toeval gaat, maar de hilarische samenloop van omstandigheden was in geen tijd een hit. De beelden werden gedeeld door Cruceros Puerto Rico, een Facebookpagina die informatie post over de cruiseschepen die de haven van San Juan in Puerto Rico aandoen. Al meer dan 300.000 mensen bekeken ze daar de afgelopen twee dagen.

Eiland

Volgens Cruceros Puerto Rico werd de video gemaakt in de haven van Philipsburg op Sint-Maarten. Het is niet duidelijk wanneer dat precies gebeurde, maar volgens het reisschema van de Freedom of the Seas vertrok het cruiseschip maandagavond van het paradijselijke eiland richting Saint Kitts. Het kwam van San Juan in Puerto Rico.





Op de beelden is te zien hoe de twee reizigers wanhopig zien hoe het schip de haven verlaat. Er is geroep en gefluit te horen en enkele mensen maken zich vrolijk over het lot van de onfortuinlijke reizigers: “Ze hebben hem gemist”, klinkt het. Daarop wandelt het koppel de pier af.

Het gebeurt nog wel dat reizigers te lang wegblijven bij een tussenstop tijdens een cruise en dat het schip al vertrokken is bij hun terugkeer. Ze moeten dan vaak zelf in de volgende aanleghaven van het schip zien te raken. Dat kan bijvoorbeeld door snel een vlucht te nemen. Dat zal ook dit koppel vermoedelijk moeten doen.