Koppel woont 13.000 kilometer van elkaar en ontmoet elkaar drie jaar lang halfweg voor telkens dezelfde foto. Tot een van hen iets ingrijpends doet Koen Van De Sype

17u41

Bron: dipkisstravels.com, BuzzFeed News 0 Instagram Rob en Joli op het strand van Boracay Island, op de Filipijnen. Ze leerden elkaar kennen op een ontmoetingsplaats voor reizigers op de Filipijnen en het klikte. Drie jaar lang hielden ze online contact en toen ze elkaar in 2013 terugzagen, besloten ze om hun relatie een kans te geven. Hoewel Rob Switzer in de Verenigde Staten woonde en Joli 13.000 kilometer bij hem vandaag. En dat deden ze op een heel bijzondere wijze.

Ze spraken immers af om elkaar om de paar maanden ergens halfweg te ontmoeten. “Het was een van enige manieren dat we elkaar konden zien”, vertellen ze. “We hadden allebei een fulltime job. Maar omdat we allebei van reizen houden, leek het ons ideaal. We spaarden er elke cent voor die we konden.”

Dipkiss

Ze besloten om ook elke keer dezelfde foto te nemen, die ze intussen de ‘dipkiss’ noemden. “Op reisblogs zie je vaak mensen die bijvoorbeeld in de lucht springen. Wij wilden iets bijzonders doen”, aldus Joli. (lees hieronder verder)

Instagram In Washington DC.

Instagram In Dubai.

Instagram In Milaan.

Drie jaar later besloot Rob dat het tijd was voor een belangrijke beslissing en op het Rode Plein in Moskou haalde hij opeens een ring boven. In juni van dit jaar volgde het huwelijk en intussen wonen ze – eindelijk – samen in de Amerikaanse staat Maryland. (lees hieronder verder)

Instagram Het huwelijksaanzoek op het Rode Plein in Moskou.

Instagram In juni stapten ze in het huwelijksbootje.

De ‘dipkiss’-foto’s zijn een mooie herinnering aan de tijd die ze zo ver van elkaar moesten doorbrengen. “Het was best veel werk om het elke keer te organiseren en de noodzakelijke visa te bemachtigen”, klinkt het bij Joli. “Maar we waren gefocust en het was het meer dan waard.”

Heerlijk

Aanvankelijk deelde het koppel de foto’s alleen met familie en vrienden, maar een maand terug besloten ze die ook op Facebook en Instagram te zetten. “In geen tijd hadden we duizenden likes”, aldus Rob. “We wisten niet wat er gebeurde. Ook de reacties van andere koppels die een langeafstandsrelatie hadden, waren leuk. Het was heerlijk om zien hoe ook zij tegen alle verwachtingen in de liefde lieten overwinnen.”

Of Rob haar ooit heeft laten vallen? “Nee, maar een handvol keren wel bijna”, aldus Joli. “Onlangs waren we in Mexico en daar wilden we een ‘dipkiss’ doen op een boot. Dat was niet evident”, lacht Rob.

Instagram In Lissabon, Portugal.

Instagram In West Virginia.

Instagram Monument Valley in Arizona.