Koppel verzint voedselvergiftiging om hotel op te lichten, dankzij TripAdvisor krijgen ze nu zelf de rekening gepresenteerd Sven Van Malderen

22 januari 2019

18u20

Bron: Daily Mail 0 7.500 pond, oftewel 8.500 euro: dat bedrag moet een Brits koppel uit Andover ophoesten omdat ze een hotel in Egypte onterecht duizenden euro’s schadevergoeding proberen aftroggelen hebben. Tanya Tuson en haar echtgenoot Kieran hadden naar eigen zeggen een voedselvergiftiging opgelopen tijdens hun verblijf. Eén pijnpunt echter: de vrouw des huizes had op TripAdvisor een uiterst lovende recensie over Mirabel Park Hotel in Sharm el Sheikh achtergelaten...

De familie Tuson had in augustus 2015 een verblijf voor tien dagen geboekt. Tien maanden later viel bij de hoteldirectie plots een klachtenbrief in de bus. Tanya en Kieran vonden dat de hygiëne zwaar te wensen overliet. Het eten was bovendien van rampzalige kwaliteit en zodanig slecht gekookt dat ze er ziek van geworden waren. Om de “stress en de angst” die daarmee gepaard ging te compenseren, eisten ze nu een schadevergoeding. Het koppel stak er ook nog een vervalst ziektebriefje bij, kwestie van hun woorden kracht bij te zetten.

De hotelbazen startten een onderzoek en ontdekten zo al snel wat er echt aan de hand was. Tanya bleek een verwoede fan van recensies schrijven en ook over hun hotel had ze haar ‘deskundige’ mening gegeven. En wat bleek? Van een of andere voedselvergiftiging was geen sprake, integendeel: alles was quasi perfect verlopen.

“Niets was hen te veel”

“We hebben nu voor de vierde keer dat hotel gekozen en opnieuw hebben we een geweldige tijd beleefd”, stond er te lezen. “Jammer dat we nu alweer thuis zijn.”

“Vanaf het eerste moment stond het personeel paraat, niets was hen te veel. Onze kamer was netjes, al hebben we wel de receptie moeten bellen omdat we te weinig toiletpapier en propere handdoeken hadden. De schoonmaakster heeft onze deur ook twee keer niet op slot gedaan, daar ben ik mijn beklag gaan over doen.”

Een klein puntje van kritiek dus, maar voor de rest werd het wierookvat opnieuw bovengehaald. “Het personeel aan het zwembad was fantastisch, maar wat dan gezegd van het animatieteam? Zij zijn een echte troef. Drie keer per week werd er een beachparty georganiseerd, een heuse aanrader.”

“Boontje komt om z’n loontje”

Over het fameuze eten had Tanya ook nog een woordje te zeggen. “Mijn dochters waren verzot op de snacks aan het zwembad, elke lunch zaten ze daar. Mijn man en ik gingen elke dag in het hoofdrestaurant eten. Het assortiment kon iets beter, soms was het lastig om iets zonder rijst of frietjes te vinden.” Over kwaliteit die te wensen over zou laten geen woord dus...

Voor de rechtbank volstond deze bewijslast om een duidelijk vonnis te vellen. Tanya en Kieran moeten nu zelf 8.500 euro betalen voor de poging tot fraude. “Boontje komt om z’n loontje. Wie een valse claim indient, zullen we blijven voor het gerecht slepen”, waarschuwt Andrew Flintham als Britse TUI-verantwoordelijke.

