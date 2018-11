Koppel verwelkomt 21ste kind en onthult hoe drukke doorsneedag eruit ziet KVDS

21 november 2018

08u24

Bron: The Sun 35 Een Brits koppel heeft deze maand zijn 21ste kind gekregen. Susan Radford (43) beviel in welgeteld 12 minuten van dochtertje Bonnie Raye. En nu heeft ze samen met haar man Noel (47) onthuld hoe een doorsneedag bij het kroostrijke gezin eruit ziet.

De familie woont in een eigen huis met maar liefst 10 slaapkamers in Morecambe bij Lancaster. Vader Noel runt een bakkerij en trekt buiten de kinderbijslag – 194 euro per week – geen steun.

Op de twee oudste kinderen – Chris (29) en Sophie (24) – na wonen alle kinderen nog thuis: Chloe (23), Jack (21), Daniel (19), Luke (18), Millie (17), Katie (15), James (14), Ellie (13), Aimee (12), Josh (11), Max (9), Tillie (8), Oscar (7), Casper (6), Hallie (3), Phoebe (2) en Archie (14 maanden). Zoontje Alfie stierf in 2014 na 23 weken zwangerschap.





Elke dag worden er 9 machines was gedraaid en 4 rollen toiletpapier gebruikt. Het hart van het huishouden is de keuken. Daar worden vaak pasta en stoofschotels klaargemaakt, met vlees van de lokale slager en groenten van de groenteboer. Het budget daarvoor bedraagt 340 euro per week. Aan het ontbijt gaan er 18 glazen melk, 3 flessen fruitsap en 3 dozen ontbijtgranen door. (lees hieronder verder)

The Radford family Got my delivery of my new 18kg washing machine from Cater Kwik ! i absolutely love it, i used to do around 8 loads of washing a day which took me over 7 hours to get through! With this machine I'm...

5 van de kinderen gaan naar de middelbare school en 6 naar dezelfde lagere school op 10 minuten van huis. Noel rijdt met een minibusje en omdat er meer dan 9 passagiers inzitten, mag hij de busbanen gebruiken. De 4 jongste kinderen blijven nog thuis bij Sue. 1 van hen gaat in de namiddag wel naar de kinderopvang.

Bad

Ook in bad gaan is elke dag een heel ritueel. Dat start om 18 uur. De jongsten zitten in bed tegen 19 uur en de ouderen tegen 21 uur. Zelf proberen Sue en Noel om 22 uur in bed te liggen, naar eigen zeggen omdat ze de slaap “goed kunnen gebruiken”. (lees hieronder verder)

En dat is zeker het geval nu er weer een baby in huis is. De geboorte was overigens even spannend als bij hun eerste kindje, zo zegt het koppel. “Het is ook altijd een mooi moment om thuis te komen en alle andere kinderen te zien klaarstaan voor hun eerste knuffel”, aldus Sue.

Het koppel had aanvankelijk niet gedacht dat het voor zo een groot gezin zou gaan. “We dachten eigenlijk aan 3 kinderen”, aldus Noel. “Het zijn er 21 geworden.”

811 weken zwanger

En daar zou het nu ook bij blijven. “We zijn het er allebei over eens dat we nu geen kinderen meer willen”, vult Sue aan, die in totaal al 811 weken – dat is meer dan 15 jaar – zwanger was. “Bonnie heeft ons gezin compleet gemaakt. De zwangerschapskleren gaan nu weg. Ik zal het niet missen om zwanger te zijn, want het vraagt steeds meer van mijn lichaam.” (lees hieronder verder)

Het is echter niet de eerste keer dat het koppel zegt dat het geen extra kinderen meer wil. Na hun 9de kind onderging Noel een vasectomie, maar hij liet die ongedaan maken toen het koppel besloot om het gezin toch nog uit te breiden. Ook na de geboorte van hun 20ste kind Archie vorig jaar zeiden ze dat het genoeg was geweest. Maar toch werd Bonnie Raye geboren.

Twijfels

Ook de kinderen hebben hun twijfels. “Ze zullen nooit stoppen op een oneven cijfer”, aldus dochter Sophie. “Ik dacht echt dat Archie de laatste zou zijn, maar enkele maanden later zei mama ons dat ze weer zwanger was”, vult Chloe aan. “Ze mogen dan misschien niet van plan zijn om nog een kindje te krijgen, dat betekent niet dat het niet kan gebeuren.”

“Ach, we vervelen ons nooit”, aldus nog Noel. “We hebben een huis vol blije gezichten en vinden het heerlijk om de kinderen rond ons te hebben. En zelf vinden ze het ook leuk dat ze deel uitmaken van een groot gezin.” Het koppel heeft ook al 4 kleinkinderen.