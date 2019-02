Koppel vermoordt Uberchauffeur en hakt zijn lichaam in stukken kv

05 februari 2019

18u09

Bron: Reuters, India Today 1 In India is een koppel gearresteerd voor de moord op een Uberchauffeur. Het stel zou van plan geweest zijn om zijn auto te stelen. De gruwelmoord kwam aan het licht nadat de vrouw van de chauffeur alarm sloeg.

Nadat chauffeur Ram Govind hen naar huis had gebracht in Ghaziabad, een randstad van New Delhi, gaf het koppel hem een kopje thee met een verdovend middel. Vervolgens wurgden ze hem, sneden ze zijn lichaam in stukken en dumpten ze het in de riool. “Hun voornaamste motivatie was om snel wat geld te verdienen met de verkoop van het voertuig”, zegt vicecommissaris Vijayanta Arya van de politie van Delhi. “Het was geen moord met voorbedachte rade. Ze beslisten het pas wanneer ze in het voertuig stapten.”

De vrouw van het slachtoffer sloeg op 29 januari alarm om haar vermiste man. Er waren geen getuigen, aldus de politie, maar uit het onderzoek bleek wel dat de gps van de man op een bepaald moment stopte. Uiteindelijk slaagden de speurders erin om zijn gsm te lokaliseren en op bewakingsbeelden was te zien dat het koppel zich in de buurt van zijn taxi bevond. Tijdens de ondervraging bekenden ze uiteindelijk hun gruweldaad.



Volgens een woordvoerder van Uber India stond Govind geregistreerd als Uberchauffeur, maar vond het incident niet plaats tijdens een Ubertrip. Hij betuigde in naam van het bedrijf zijn medeleven met de familie.

Het koppel zal op 8 februari voor de rechter verschijnen.

