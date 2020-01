Koppel verdrinkt in lift van ondergrondse parking door hevige regenval Tel Aviv

KVE

05 januari 2020

16u57

Bron: Belga

In de Israëlische hoofdstad Tel Aviv hebben overstromingen het leven gekost aan een jong koppel. De twee verdronken in de lift van een ondergrondse parkeergarage die onder water was gelopen, zo heeft de politie meegedeeld.