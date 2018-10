Koppel van wereldberoemde verlovingsfoto eindelijk terecht Naz Taha

29 oktober 2018

12u07

Bron: AD.nl 0 De Amerikaanse fotograaf Matthew Dippel maakte een inmiddels wereldberoemde foto in het Yosemite National Park in Californië. De fotograaf was foto's van het park maken, toen er prompt een aanzoek voor zijn lens plaatsvond. “ Help me, ik weet niet wie dit koppel is, maar hopelijk kan ik ze op deze manier vinden”, schreef Dippel op Facebook. Het bericht ging viraal en nu zijn de tortelduifjes eindelijk gevonden.

Het is een prachtig tafereel. Een man gaat op zijn knieën tegen de achtergrond van het ruige landschap van Yosemite National Park. “De meest romantische foto ooit”, klonk het op social media, waar de foto bijna 200.000 keer werd gedeeld.

“Het is een erg populaire plek onder stelletjes”, zei de fotograaf eerder tegen CNN. “Er waren op die dag zeker vier pasgetrouwde stelletjes op die plek hun trouwfoto’s aan het maken”, aldus Dippel.

Toen hij zag hoe goed de timing van zijn kiekje was, haastte Dippel zich naar de betreffende plek om het verloofde stel te verrassen met zijn foto. Helaas bleken ze al vertrokken, dus riep de fotograaf de hulp van zijn volgers in. Met succes, want de fotograaf meldt nu dat hij de twee heeft gevonden.

Het zou gaan om de Amerikaanse Charlie Bear en zijn verloofde Melissa. Op Instagram schrijft Charlie: “Enorm bedankt voor het vastleggen van een bijzonder moment, Matthew. En ook dat je de tijd hebt genomen om ons te vinden.” Bear kwam de foto op een lokaal nieuwsstation tegen.

In scene gezet?

Op social media trokken sommige mensen de oprechtheid van de foto in twijfel. Is het toeval, of is het toch een pr-stunt, vroegen sommigen zich af. Maar tegenover ABC News zegt Bear dat hij zijn vriendin wilde verrassen met een tweede huwelijksaanzoek op een speciale locatie. Hij koos voor het fotogenieke uitzichtpunt van Yosemite National Park, omdat Melissa en hij van de natuur en van bergwandelen houden.