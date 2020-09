Koppel sterft vier minuten na elkaar hand in hand aan coronavirus Joeri Vlemings

12 september 2020

17u48

Bron: WBTV 14 50 jaar waren ze samen. Woensdag 2 september overleden ze ook samen, met amper vier minuten verschil, aan Covid-19. Johnny Lee Peoples (67) en zijn echtgenote Cathy Darlene Eaton Peoples, uit Salisburry in North Carolina, hielden elkaars hand vast, zoals ze dat vijftig jaar lang hadden gedaan.

Het Amerikaanse echtpaar sukkelde al een maand met de ernstige gevolgen van het coronavirus. Op 2 september overleden ze er samen aan in het Novant Health Rowan Regional Medical Center in Salisbury, North Carolina. Ze waren er samengebracht in dezelfde kamer op de afdeling intensieve zorg om voorgoed afscheid te nemen. “Ze namen elkaars hand vast, de verpleegsters verzamelden zich rond hen, en ze stierven op vier minuten van elkaar”, vertelt hun zoon Shane Peoples. “Ze waren 48 jaar getrouwd en 50 jaar samen. Ze legden die 50 jaar hand in hand af.”

Beiden kwamen ze uit North Carolina. Johnny was sergeant in het Amerikaanse leger en werkte ook voor het gevangeniswezen in de staat North Carolina. Cathy was assistent aan de Salisbury Academy en laboratoriumtechnicus bij LabCorp. Ze zou over enkele dagen op pensioen gaan. Johnny en Cathy hielden allebei van vissen en brachten graag tijd door met familie en vrienden.

Volgens zoon Shane hadden zijn ouders de coronamaatregelen heel serieus genomen. “En toch werden ze, en toch overleden ze”, klinkt het bitter. Op Facebook riep Shane de mensen op om een mondmasker te dragen, hun handen te wassen en social distancing te respecteren. “Houd je familieleden dicht bij je”, voegde hij eraan toe. “Beleef elk moment met hen alsof het je laatste is, want dat zou het ook heel goed kunnen zijn. Heb lief en blijf liefhebben.”

Het koppel laat twee zonen, een dochter en negen kleinkinderen na.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.