Koppel sterft na aardverschuiving in Italiaanse Alpen lva/svm

07 augustus 2018

10u57

Bron: ANP 0 Bij een aardverschuiving in de Italiaanse Alpen zijn twee mensen om het leven gekomen. Gisteravond werd de dood bevestigd van een 71-jarige man uit Milaan. Vandaag werd ook het lichaam van zijn vrouw geborgen, meldt het Italiaanse persagentschap Ansa.

De aardverschuiving gebeurde gisteren rond 18 uur in het dal Val Ferret, in de gemeente Courmayeur. Meerdere voertuigen raakten bedolven onder modder en stenen. De regio had af te rekenen gekregen met zware onweders.

Vorige nacht zaten ongeveer 200 mensen vast in Val Ferret. Zij worden in de loop de dag ontzet met een helikopter.