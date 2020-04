Koppel stapt uit leven na vrees besmet te zijn, autopsie wijst uit dat ze geen corona hadden mvdb Bron: NBC News

07 april 2020

15u35 0 ILLINOIS Een Amerikaanse vijftiger die vreesde besmet te zijn met het coronavirus, heeft alvorens zelf uit het leven te stappen zijn vriendin (59) vermoord.



De politie trof de lichamen van Patrick Jesernik (54) en Cheryl Schriefer donderdagavond aan in hun woning in Lockport Township in de staat Illinois, op ruim vijftig kilometer ten zuidwesten van Chicago. Illinois is een van de zwaarst getroffen staten. Alle deuren waren van binnenuit gesloten. Agenten moesten de hulp van de brandweer inroepen om zich toegang te verschaffen tot het huis.

De lichamen lagen in verschillende kamers en vertoonden beiden schotwonden in het hoofd. Naast het lichaam van Jersenik lag een revolver waarin nog drie kogels zaten. De patronen van twee afgevuurde projectielen lagen eveneens naast zijn lichaam.

De bejaarde ouders van Jesernik hadden de politie ingeschakeld nadat ze al enkele dagen niets van het koppel hadden gehoord. Schriefer kampte twee dagen voor het drama met ademhalingsproblemen en liet zich testen op het coronavirus. De resultaten lieten enkele dagen op zich wachten. Ook Jersenik vreesde besmet te zijn.

Een autopsie op vrijdag wees uit dat beiden niet besmet bleken met het virus.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.