Koppel sluit tienermeisje (15) op in kelder en gebruikt haar als seksslavin Jolien Lelièvre

28 maart 2019

10u48

Bron: KameraOne 1 Een koppel uit Kings Mountain, in North Carolina, wordt beschuldigd van seksueel misbruik van een tienermeisje (15). Het koppel zou haar samen met nog een slachtoffer in hun kelder opgesloten en misbruikt hebben.

David Glen Wolfington (57) sloot twee minderjarigen op in zijn kelder. Hij gaf hen onvoldoende eten en drinken en verwaarloosde de kinderen. Dat blijkt uit documenten die de rechtbank vrijgaf. Wolfington wordt aangeklaagd voor verkrachting, mishandeling, seksuele dienstbaarheid van een kind en enkele andere overtredingen.

Zijn vrouw Loretta Lynn Wolfington (38) wordt beschuldigd van medeplichtigheid. Volgens de politie wist de vrouw wat er gaande was en hielp ze Wolfington meerdere keren met het misbruik. Ze wordt ook beschuldigd van het weigeren van hulp aan een slachtoffer.

“Het is niet te vatten. Wetende dat ze aan de overkant van de straat misschien om hulp riepen en weenden, zonder dat iemand het ooit zou weten”, zegt een tiener die in de buurt woont. Een dertienjarige jongen verklaarde aan een nieuwszender dat hij vroeger met een jongen die in het huis woonde speelde, maar dat hij nooit een meisje zag. “Ik dacht dat ze gewoon een normale familie waren.”

David Wolfington werd al in januari gearresteerd, maar kan op borgtocht vrijkomen. Er moet dan wel 300.000 dollar of iets meer dan 265.000 euro betaald worden. Loretta Wolfington werd pas vrijdag gearresteerd. Haar borgsom bedraagt 250.000 dollar of iets meer dan 220.000 euro.