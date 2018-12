Koppel riskeert celstraf voor naaktvideo op top van Egyptische piramide ttr

08 december 2018

09u56

Bron: CNN, belga 0 Een Deens koppel beklom illegaal de Grote Piramide en overtrad daarmee een eeuwenoude Egyptische wet die stelt dat dat ten strengste verboden is. Het filmpje werd gemaakt door een Deense fotograaf, die de beelden op YouTube plaatste. De Egyptische autoriteiten onderzoeken momenteel de zaak, zo schrijft CNN.

Op het filmpje, dat intussen werd verwijderd, is te zien hoe een man en een vrouw de Grote Piramide beklimmen. Wanneer ze de top bereiken, trekken ze allebei hun kleren uit. Dat leidde tot misnoegde reacties van verschillende Egyptenaren op sociale media.

Minister van Oudheidkundige Zaken Khaled al-Anani bezorgde gisteren een dossier over de zaak aan het gerecht, weet een Egyptische krant. Er zou eerst onderzocht worden of de video en het veelbesproken beeld echt zijn.“We hebben het filmpje onder ogen gekregen. We willen weten waarom ze dit gedaan hebben”, klinkt het. Het is niet duidelijk of de twee zich nog in Egypte bevinden.

De Egyptenaren kunnen er niet mee lachen als toeristen hun piramides onteren. De West-Vlaamse kunstenaar Floris Caes (30) alias Boccanegra liet zich niet tegenhouden door de regel en dropte in oktober een kunstwerk op een van de hoogste piramides van Gizeh. Ook het Vlaamse naaktmodel Marisa Papen hield zich niet aan de Egyptische wet. Ze zat ooit een nacht in de cel, omdat ze naakt poseerde in een piramide.