Koppel overladen met lof nadat ze kleren kopen voor ronddwalende oude man TK

12u39

Bron: Metro.co.uk 0 Twitter Als je ooit een oude man verward in de kou ziet ronddwalen, dan hopen we dat je de hulpdiensten zal verwittigen. Lucy en Luke Mills uit North Yorkshire deden echter meer dan dat. Het koppel bezorgde de honderdjarige (!) een veilige plek en zelfs nieuwe kleren.

Het koppel werd anoniem bedankt op de Facebookpagina van de North Yorkshire Police. "Wij willen de mensen bedanken die de 100-jarige man ter hulp kwamen op 27 december", klinkt het daar. "Een lief jong koppel kocht de man zelfs wat warme kleren van een winkel in de buurt. De agente had tranen in haar ogen van deze mooie daad."

Lucy en Luke Mills, het koppel in kwestie, reageerden daarna zelf op de post en deden hun verhaal. "Ik en mijn vrouw waren een koffie aan het drinken in Caffé Nero", aldus Luke. "Toen ik aan het aanschuiven was, zag ik een oudere man buiten worstelen tegen de kou. Hij had enkel jeans en een cardigan aan."

Eeuweling

Ze haalden de verwarde man snel naar binnen zodat hij kon opwarmen in het café, maar Luke ging nog een stap verder en trok naar de kledingwinkel naast de deur. Hij kocht er handschoenen en een jas voor de oude man, die al 100 jaar bleek te zijn. "Hij had het koud, en kleren voor hem kopen was mijn eerste reactie."

De man in kwestie zakt volgens de politie regelmatig af naar het stadscentrum van Stokesley, maar raakte gedesoriënteerd door de kou. Hij werd al snel veilig teruggebracht naar zijn familie, en dat vinden de Mills prima zo. "We zijn blij dat hij veilig is." Dat ze nu overladen worden met lofberichten, verbaast hen. "Ik ben helemaal overweldigd door zoveel steun. Het was gewoon een instinctief gebaar", aldus Luke. "We hopen dat iedereen hetzelfde zou doen voor een van onze familieleden. We deden alleen wat juist was."