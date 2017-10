Koppel nabij Marseille aangehouden met geladen raketlanceerder en Kalashnikov in wagen 21u15

Bron: Le Parisien, La Provence 4 rv Een koppel twintigers is vandaag in het Franse Port-de-Bouc, op 40 kilometer van Marseille, tijdens een routinecontrole betrapt met een geladen raketlanceerder, een Kalashnikov en munitie in hun wagen.

De man, die bekendstond wegens partnergeweld, is aangehouden. Hij mocht geen contact hebben met de vrouw die hem vergezeld. De gerechtelijke politie van Marseille heeft een onderzoek ingesteld.



Volgens de krant La Provence was de 25-jarige man bekend voor kleine misdrijven en heeft hij "in dit stadium van het onderzoek niet het profiel van een jihadist maar eerder dat van een voorstadsmisdadiger".