Koppel naar rechter in wanhopige poging dochter (5) in leven te houden. Dokters vinden dat ze recht heeft om te sterven KVDS

11 september 2019

14u22

Een Brits koppel is naar het Hooggerechtshof gestapt in een verwoede poging om hun dochter in leven te houden. Shelina Begum (39) en Mohammed Raqeeb (45) willen met Tafida (5) naar Italië reizen omdat ze haar daar nog willen behandelen, maar volgens Britse artsen kan ze niet herstellen van het hersenletsel dat ze opliep en zou ze de toestemming moeten krijgen om te sterven.

Tafida – die in Newham, in het oosten van Londen woont – maakte haar ouders op een ochtend in februari wakker en klaagde over hoofdpijn. Kort daarna stuikte ze in elkaar en dokters ontdekten dat er een bloedvat gescheurd was in haar hersenen. Sindsdien wordt ze in leven gehouden door machines. Volgens medische experts heeft het meisje geen bewustzijn meer en kan ze niet meer zien, voelen, slikken en smaken. Er zou ook “geen enkel vooruitzicht zijn op herstel”.

Italië

De artsen van het Royal London Hospital in Whitechapel vinden daarom dat het meisje het recht heeft om te sterven. Omdat haar ouders daar niets van willen weten, stapten de dokters naar het Hooggerechtshof. In antwoord daarop trokken de ouders ook naar het Hooggerechtshof, om de toestemming te krijgen met Tafida naar een ziekenhuis in Italië te reizen, waar ze het meisje wél nog verder willen behandelen. Het is die laatste rechtszaak die deze week behandeld wordt.





Volgens de ouders van het meisje zouden de dokters van het Ospedale Pediatrico Instituto Giannina Gaslini di Genova – een kinderziekenhuis in Genua – haar met machines in leven willen houden tot ze effectief hersendood wordt verklaard. De ouders zeggen dat met het verbod om naar Italië te reizen hun recht op vrijheid van religie (ze zijn moslim en roepen hun geloof in als argument om hun dochter niet te laten sterven) en vrij verkeer (die in de Europese wet staat) geschonden wordt. Net als hun recht om zélf de medische hulp voor hun dochter te mogen kiezen. (lees hieronder verder)

Het Britse ziekenhuis waar het meisje momenteel verblijft, ziet dat anders. Het voert aan dat het een “wettelijke plicht” heeft om het medisch belang van het meisje te laten primeren, niet dat van haar ouders. Het is van mening dat de zorg die het Italiaanse ziekenhuis aanbiedt, alleen “een troost” is “voor de familie” en dat er “helemaal geen bewijs” is “dat ze het belang van Tafida ook maar enigszins in overweging hebben genomen”.

Als het meisje kunstmatig in leven wordt gehouden, zou ze volgens de Britse artsen een weinig benijdenswaardige toekomst tegemoet gaan. Ze zou nog zeker 10 tot 20 jaar kunnen leven en vermoedelijk incontinent worden, epilepsie krijgen, haar heup ontwrichten en een scheefgroeiende ruggengraat ontwikkelen. Daarom is het volgens haar artsen in het belang van het meisje dat ze de toestemming krijgt om te sterven, zo klinkt het.

Vincent Lambert

De zaak doet denken aan die van de Franse comapatiënt Vincent Lambert. Die stierf begin juli nadat hij bijna 11 jaar in een vegetatieve toestand had geleefd. Zijn streng katholieke ouders wilden dat hij zou blijven leven, maar zijn echtgenote en enkele andere familieleden vonden dat hij het recht had om te sterven. Dat mondde uit in een jarenlange juridische strijd.

Het Franse Hooggerechtshof besliste uiteindelijk om de behandeling van de man stop te zetten. Lambert kreeg geen vocht meer toegediend en stierf.