Koppel moet baby’s afstaan na blunder van Amerikaanse ivf-kliniek ttr

08 juli 2019

11u39

Bron: CNN, ABC News, The New York Post 0 buitenland Een echtpaar uit de Amerikaanse staat New York klaagt een ivf-kliniek aan wegens nalatigheid na een blunder tijdens een vruchtbaarheidsbehandeling. De vrouw beviel van twee zoontjes, waarvan ze niet de biologische moeder bleek te zijn. De behandelende arts had embryo’s van twee andere koppels gebruikt. Het koppel moest daarom de baby’s afstaan aan hun biologische ouders.

Toen de vrouw niet op natuurlijke wijze zwanger raakte, besliste het koppel vorig jaar om een ivf-behandeling te starten. Ze betaalden naar verluidt meer dan 100.000 dollar (omgerekend zo’n 89.000 euro) voor hun kinderwens, zo meldt CNN. Bij een IVF-behandeling worden eerst eitjes uit de baarmoeder gehaald, waarna ze bevrucht worden met sperma. Vervolgens worden de embryo’s teruggeplaatst in de baarmoeder. Uiteindelijk kreeg het koppel - na een mislukte poging - heuglijk nieuws te horen. De vrouw was zwanger van een tweeling.

Het echtpaar reageerde dolblij, maar was verbaasd toen op een echo te zien was dat het om twee jongetjes ging. Opmerkelijk, want vier van hun vijf bevruchte embryo’s waren immers meisjes. Volgens de behandelende arts moest het koppel zich nergens zorgen over maken. De resultaten van een echo zijn niet altijd even betrouwbaar, zo luidde zijn antwoord.

Geen familie

Wanneer de vrouw in maart beviel, bleek het wel degelijk om twee jongetjes te gaan. Bovendien waren beide kinderen vreemd genoeg niet Aziatisch, terwijl het echtpaar dat wel was. Onmiddellijk werd een dna-test uitgevoerd, waaruit bleek dat de twee jongetjes genetisch niet verwant waren aan elkaar en aan het koppel.

Al snel werd duidelijk dat de behandelende arts van de ivf-kliniek in Los Angeles embryo’s van twee andere koppels bij de vrouw had geplaatst. Het echtpaar moest daarom de pasgeboren baby’s afstaan aan hun biologische ouders. Wat er gebeurd is met de embryo’s van het koppel, is niet duidelijk.

Het echtpaar klaagt nu de ivf-kliniek aan wegens nalatigheid en eist een schadevergoeding.