Koppel met syndroom van Down viert huwelijksjubileum van 24 jaar, maar worstelt met dementie: ‘s avonds herkent hij haar niet meer



13 september 2019

16u38

Bron: Daily Express, The Independent, The Sun 0 Het was liefde op het eerste zicht. En liefde die bleef standhouden. De Britse Tommy (61) en Maryanne (48) waren in 1995 het eerste Britse koppel met het Down-syndroom dat in het huwelijksbootje stapte. Ze kregen daardoor heel wat kritiek over zich heen, maar worstelden zich erdoor. Ook alle andere moeilijkheden die hen onderscheidde van een doorsnee koppel, doorstonden ze samen. Maar nu Tommy dementie heeft, komt er misschien een einde aan hun relatie.

Het koppel leerde elkaar kennen in 1990 toen hun gedeelde passie voor koken hen voor het eerst samenbracht in de keuken van het plaatselijke dagcentrum. “De dag dat Maryanne Tommy ontmoette, kwam ze thuis met de grootste glimlach op haar gezicht.”, vertelt haar zus volgens The Sun. “Ze bleef maar over hem praten en ze vroeg of hij mee mocht komen eten.” En sindsdien is het duo onafscheidelijk. Van dagelijkse wandelingen op het strand tot samen kokkerellen in het dagcentrum, alles doen ze samen.

Sprookjeshuwelijk

De liefde bloeide tussen het jonge koppel en achttien maanden later ging Tommy met een ring uit een snoepautomaat op zijn knie. Maryanne was overdonderd, maar zei onmiddellijk volmondig ja. Met behulp van familie planden ze hun prachtige feest tot in de details. En drie jaar later was het dan zover: het dolverliefde koppel stapte in het huwelijksbootje omringd door vrienden en familie.

“Maryanne droomde al sinds ze nog een klein meisje was van grote witte bruiloft. En dat is precies wat ze kreeg”, vertelde haar moeder aan The Indepedent. Maryanne zag eruit als een prinses in haar mooie witte jurk met tiara en lange sluier. Tommy zag eruit als een echte heer in zijn maatpak.

Na het liefdevolle huwelijk zocht het koppel een appartement in de buurt van familie waar ze sindsdien zelfstandig leven. Hoewel ze veel hulp nodig hebben, slaagt het koppel er uitstekend in om alleen te wonen. “Ze praten de hele tijd, vanaf het moment dat ze wakker worden tot het moment dat ze gaan slapen. Ik moest al vaak op de muur bonzen omdat ze zo luid zijn", vertelt Maryanne’s zus die naast hen woont.

Dementie

En hoewel het koppel sowieso meer moeilijkheden heeft dan een doorsnee koppel, staan ze nu waarschijnlijk wel voor de grootste uitdaging in hun relatie. Sinds vijf jaar worstelt Tommy namelijk met dementie. Hij krijgt het steeds moeilijker met de alledaagse dingen. Zo krijgt hij zijn schoenen niet meer aan en kan zich niet meer alleen wassen. Maryanne helpt zo veel ze kan door hem aan te kleden, hem uit bad te helpen en te tonen dat ze er steeds voor hem is. “Ik zeg hem drie keer per dag dat ik van hem hou. We geven kusjes en knuffels. Ik doe alles wat ik kan”, getuigt ze.

Maar het wordt steeds moeilijker, zeker nu hij begint te vergeten wie de mensen om hem heen zijn. Vooral ‘s avonds heeft hij het moeilijk, vertelt Maryanne’s zus aan The Daily Express, dan duwt hij Maryanne weg en zegt hij dat hij haar niet herkent. Ze neemt dat heel persoonlijk op, en is telkens opnieuw ontroostbaar.

Hoewel de familie zo veel mogelijk probeert in te springen, beseffen ze dat Tommy naar een woonopvang zal moeten als het erger wordt. En Maryanne kan dan niet mee. “Maar we nemen elke dag zoals het komt. We zullen er alles aan doen om dit te voorkomen", zegt de familie vastberaden.

Want op zijn heldere momenten, is de liefde nog even groot als op de eerste dag. Wijzend naar zijn trouwring vertelt Tommy trots: “Ik draag dit elke dag. Ik ben met haar getrouwd, dat heb ik gedaan.” Het koppel plant daarom nu al hun 25 jaar huwelijksjubileum voor volgend jaar, hoewel ze weten dat Tommy dat misschien niet meer zal beseffen. Toch houdt hij ondanks de dementie nog zielsveel van haar. En wat er ook gebeurt, zij is nog altijd het eerste waar hij aan denkt.