Koppel loopt 7 marathons in één week als huwelijksreis ND

09 februari 2019

05u12 0 Z even marathons op zeven dagen, verspreid over zeven continenten. Het pas gehuwde koppel Arno van Triest (36) en zijn Spaans-Marokkaanse vrouw Meriem (38) uit het Nederlandse Putte voltooiden bij wijze van huwelijksreis de befaamde World Marathon Challenge.

Donderdag bereikte het sportieve koppel in Miami de finish van hun zevende en laatste marathon, met een derde plaats voor Arno en een vierde voor Meriem. De dagen voordien rondden ze al succesvol marathons af respectievelijk op Antarctica, in Kaapstad, Perth, Dubai, Madrid en Santiago de Chile . Vooral voor Meriem was de prestatie ongezien, aangezien ze pas twee jaar geleden begon met hardlopen. Na zeven dagen van fysiek afzien, slapen in het vliegtuig en weinig comfort, begon gisteren het slot van hun huwelijksreis. Ze plannen nu nog tien dagen te bekomen op het Caraïbisch eiland Bonaire.