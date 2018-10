Koppel lokt vrouwen met contactadvertenties naar hun huis. Daar worden ze gemarteld, tot zelfs de dood toe Sven Van Malderen

05 oktober 2018

18u47

Bron: Bild/dw.com 3 Simpele contactadvertenties: meer hadden Angelika (49) en Wilfried (48) Wagener niet nodig om vrouwen naar hun 'horrorhuis' in de Duitse stad Höxter te lokken. Daar werden de slachtoffers vervolgens vastgebonden, geslagen en gemarteld. Twee dames uit Nedersaksen zouden die absolute hel zelfs niet overleven. De vrouw werd nu veroordeeld tot 13 jaar cel, haar echtgenoot kwam er vanaf met elf jaar. Het openbaar ministerie had voor beide sadisten levenslang geëist, maar de rechter zag verzachtende omstandigheden.

Angelika kreeg mededogen omdat ze meewerkte met het onderzoek. Aanstoker Wilfried werd 'beloond' voor zijn lage intelligentie: hij hoeft niet eens naar de gevangenis, in plaats daarvan zal hij in een psychiatrische instelling ondergebracht worden.

De zaak kwam aan het licht toen Angelika op 21 april 2016 een ambulance belde. Maar niet uit vrije wil: hun slachtoffer Susanne F. was in coma gevallen na alle mishandelingen die ze moest ondergaan. Het koppel wilde haar lichaam voorlopig dumpen in een andere woning, maar onderweg daarnaartoe viel hun Opel Corsa in panne. Omwonenden zagen dat gebeuren, waardoor er niets anders meer opzat dan hulp in te schakelen.

Zware letsels

In het ziekenhuis stelden dokters vervolgens tal van zware letsels vast: de blauwe plekken, de teennagels die uitgetrokken waren, de afschuwelijke doorligwonden die duidelijk maakten dat ze wekenlang in dezelfde positie gelegen moet hebben,... Susanne was zodanig toegetakeld dat redding niet meer mogelijk was.

In het huis van het koppel vond de politie vervolgens honderden stukjes papier. Daarin gaven verschillende slachtoffers toe dat ze hun verwondingen zelf aangebracht hadden. Maar dat gebeurde onder dwang natuurlijk. "Binnen was het een stort. Koud en vochtig. Het behangpapier viel van de muren en er was overal schimmel. De gordijnen bleven altijd dicht, zelfs in de zomer", aldus de speurders.

Hoeveel prooien Angelika en Wilfried precies in hun klauwen gekregen hebben, is niet duidelijk. Agenten vermoeden dat heel wat dames zich zodanig schamen dat ze er niet voor durven uitkomen.

Levende getuige

Christel P. zou daarom een belangrijke pion in het proces worden. Zij is de enige die de gruwel meemaakte en er openlijk over durfde getuigen. Uit haar verklaring blijkt dat Angelika zich nog een pak erger gedroeg dan Wilfried. Elektroshocks, hete poken, pepperspray, 's nachts vastgeketend worden aan de badkuip of de kachel,... Het passeerde naar verluidt allemaal de revue.

Ook bij haar was het begonnen met een contactadvertentie waar ze op reageerde. "Boer zoekt vrouw. Ik ben vriendelijk, lief en beleefd", klonk het. Christel viel als een blok voor Wilfried, tot ze met haar handen vastgebonden werd in de varkensstal. Een slipje was nog het enige wat ze droeg, haar voeten stonden in de mest. Om te plassen, moest ze de kattenbak gebruiken. Haar gsm, handtas, rijbewijs en bankkaart zou ze nooit meer terugzien.

Van slachtoffer tot folteraar

Angelika heeft alle feiten bekend, maar wijst zelf met een beschuldigende vinger naar Wilfried. Hij zou haar zelf zwaar mishandeld hebben in de zeventien jaar dat ze een relatie hadden. "Hij heeft me 250 keer gewurgd, 50 keer verbrand en 180 keer in de borsten gebeten. Dat hield hij vol tot ze bloedden. Daarnaast gooide hij ook graag een deken over mijn hoofd en ging hij op mij liggen tot ik bewusteloos raakte."

Voor Angelika was het haast een opluchting dat er andere vrouwen bij betrokken werden. Zo werd zij tenminste gespaard. Als 'dank' gehoorzaamde ze Wilfried en zou ze zelf de grootste folteraar worden.

Lijk in stukken gezaagd

Dat werd nog maar eens duidelijk bij de dood van Anika W. Zij ondernam een wanhopige ontsnappingspoging door naakt uit het raam op de eerste verdieping te springen. Ze kwam daarbij op haar hoofd terecht en zou de volgende ochtend sterven. Angelika zaagde daarna haar lijk in stukken, sloeg haar tanden stuk met een hamer en verbrandde alles in een oven.

Volgens psycholoog Christian Lüdke leefden beide daders in een waanwereld, alsof ze met z'n tweeën gek geworden waren. "Ik wil me excuseren bij alle vrouwen die ik pijn gedaan heb", liet Angelika optekenen in haar laatste woord."

"Ik wist niet wat juist of fout was", voegde Wilfried toe. "Therapie zal me daarom deugd doen." Dat Angelika hem als aanstichter bestempelde, schoot in het verkeerde keelgat. "Ik heb haar niets meer te zeggen, met al haar leugens. Ik kan enkel zeggen dat er geen woord van klopt."