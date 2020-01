Koppel lokt dieven met losstaande fietsen en slaat hen dan in elkaar met honkbalknuppels jv

15 januari 2020

16u26

Bron: Fox News 0 Corey Cornutt (25) en Savannah Grillot (29), een koppel uit Californië, is opgepakt voor slagen en verwondingen met een dodelijk wapen. De twee lokten potentiële dieven met hun fietsen die ze opzettelijk niet op slot deden. W ie toehapte, sloegen ze in elkaar met honkbalknuppels. Ze maakten minstens vier slachtoffers.

Cornutt en Grillot verklaarden dat ze al op de eerste nacht in hun nieuwe huis in Visalia (op 70 kilometer van Fresno) beroofd werden. Een dief had volgens hen ingebroken in hun wagen, en dat gebeurde een paar dagen later opnieuw.

Het koppel besloot daarop het heft in eigen handen te nemen. Ze gebruikten hun fietsen als lokaas door ze zonder slot voor hun huis te laten staan. Dieven die ermee aan de haal probeerden te gaan, kregen er stevig van langs. Cornutt en Grillot postten vervolgens de beelden op YouTube.

Dit scenario hielden ze enkele maanden vol. Tussen juli en november vorig jaar liepen zo vier personen niet-levensbedreigende verwondingen op. Maar volgens de buren ligt het aantal slachtoffers van de twee veel hoger.

Zelf dienden ze nooit officieel klacht in en daarom werd ook niemand voor diefstal aangeklaagd. Cornutt en Grillot zullen zich wél moeten verantwoorden voor de rechter.