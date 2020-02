Koppel livestreamt "ontvoering” door Uberchauffeur op Facebook: “Ik heb vier kinderen, laat ons eruit” YV

13 februari 2020

16u20

Bron: CNN 0 Twee passagiers van een Ubertaxi in Virgina (VS) hebben live een video op Facebook uitgezonden van een rit die ze niet vlug zullen vergeten. De auto waar ze in zaten werd onderweg aangereden, waarna de chauffeur, zonder hen te laten uitstappen, een wilde achtervolging inzette.

Maandagavond namen Tameka Swann en haar man, John Murray, een Uber om een avondje uit te gaan eten. Een paar straten verder, werd de auto langs achter aangereden. Murray zegt aan WTVR, partnerzender van CNN, dat hij dacht dat de twee bestuurders informatie zouden uitwisselen en alles hoffelijk zouden regelen.

Wat hij niet verwachtte is dat de andere chauffeur vluchtmisdrijf zou plegen en de man die hen vervoerde de achtervolging zou inzetten.

Door rode lichten

Murray begon meteen het hele incident te filmen en live uit te zenden op zijn Facebookaccount. Later in de video begint de chauffeur door rode lichten en stopborden te rijden. (Lees hieronder verder)

“Ik heb vier kinderen, ik kan echt zo niet in een auto zitten. Je moet ons laten gaan”, roept Swann tevergeefs. De chauffeur antwoordt dat hij de dader niet kan laten gaan. Verder wordt hun auto nog aangereden door een andere auto. “Hij bleef maar gaan. Dat was het engste moment in mijn leven”, deelt Swann.

De chauffeur is nu door de lokale politie van Richmond, Virginia beschuldigd van ontvoering, roekeloos rijden en een aanrijding. Murray en zijn vrouw verkeren in goede gezondheid.