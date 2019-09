Koppel leeft dagen in onzekerheid na orkaan Dorian, maar dan is er emotioneel weerzien: "Het komt allemaal goed" JOLE

06 september 2019

13u36

Bron: CNN 0 Orkaan Dorian richtte op de Bahama’s een nooit geziene ravage aan. Het dodental staat intussen op dertig en heel wat mensen leven nog in onzekerheid. Ook Billy Aubury moest dagenlang bang afwachten of zijn vrouw Chana nog leefde.

Chana Aubury vliegt haar man rond zijn nek wanneer ze elkaar eindelijk weerzien en weten dat het goed gaat met elkaar. “Je bent oké, alles komt goed”, snikken de twee tegen elkaar. Billy Aubury vloog na de orkaan met een helikopter naar de Bahama’s op zoek naar zijn vrouw. “Iedereen is zo ongerust over jullie.”

Chana verbleef met enkele vrienden in hun huis in Abaco op de Bahama’s. Van het huis blijft nog maar weinig over. Het dak is weggeblazen en in de tuin liggen brokstukken. De badkamer bracht redding. “We zijn naar hier gekomen en hebben elkaar geknuffeld. Chana lag op de grond te wenen”, zegt haar schoonzus.

De twee vrouwen beleefden de schrik van hun leven. “Er waren veel inslagen en gebons. Het leek alsof er brokstukken door de muur zouden vliegen”, zegt Chana. De ravage na orkaan Dorian is dan ook enorm. Zeker 13.000 huizen zijn verwoest en zo’n 80.000 mensen hebben medische hulp nodig.