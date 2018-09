Koppel laat zoontje (8) dieren doodschieten tijdens jachtpartijen: "Geen iPhone nodig om zich te amuseren" TTR

12 september 2018

11u46

Bron: Daily Mail 7 Ashley Murphy (31) en haar echtgenoot Brandon Murphy (33) uit de Amerikaanse staat North Carolina nemen hun 8-jarige zoon Bryson regelmatig mee op jachtuitjes. “Dit is de ideale manier om aan onze familieband te werken. Onze momenten samen zijn onbeschrijfelijk. Mijn zoon heeft al vier dieren doodgeschoten”, vertelt de moeder trots.

Vijftien jaar geleden leerde Ashley Murphy haar partner Brandon kennen. “Ik kreeg door hem interesse om mee te gaan op jacht”, vertelt de 31-jarige moeder die werkt als tandartsassistente. Pas sinds vorige maand opende ze naar eigen zeggen voor het eerst het vuur tijdens een vakantie in Zuid-Afrika. “Ik heb toen een gazelle doodgeschoten”, vertelt ze. Sindsdien heeft Ashley de microbe helemaal te pakken en houdt ze ervan om samen met haar man en 8-jarig zoontje op jacht te gaan.



De Amerikaanse krijgt naar verluidt heel wat kritiek op het feit dat ze haar oogappel dieren laat doodschieten. “In tegenstelling tot veel andere kinderen heeft hij tenminste geen computers of sociale media nodig om zich te amuseren”, verdedigt de moeder zich. “Als gezin betekent het dat we geen iPhone nodig hebben om een fantastische tijd met elkaar door te brengen.”

Leerschool

"Kinderen moeten leren om op een goede manier met de natuur om te gaan", klinkt het. Volgens de moeder is jagen “dan ook een goede leerschool”. “Het gaat om zo veel meer dan dieren doden. Je leert over de dieren, over hun gewoontes en over hoe de natuur de zwakkeren eruit snoeit. Bovendien leert mijn zoon om voor zichzelf te zorgen. Hij heeft respect gekregen voor wapens en voor wat we hebben.”

“Dat jagen een slecht imago heeft, komt door enkelingen. Er zijn er die op alles schieten dat beweegt, maakt niet uit welk dier het is. Dat is niet echt jagen. Wij jagen voor eten en uit respect voor ons land en onze dieren. Wij doen het niet gewoon voor het plezier". Ashley vertelt dat ze de kop van het doodgeschoten dier thuis aan de muur hangen en het vlees in de diepvriezer stoppen. “We zorgen ervoor dat onze doelwitten al een lang en gelukkig leven hebben geleid”, besluit ze.

Op het internet is een video opgedoken waarin Bryson en zijn vader Brandon te zien zijn tijdens een jachtpartij. Vanuit een schuilplaats krijgen vader en zoon een reebok in het vizier. Uiteindelijk laat Brandon zijn zoontje het dier doodschieten. "Schiet het neer", horen we de vader zeggen in het filmpje. "Ik kan het niet", antwoordt Bryson. "Schiet", zegt vader Brandon opnieuw. Vervolgens weerklinken enkele geweerschoten en wordt het dier geraakt. "Ik heb zonet een reebok gedood", zegt het jongetje.