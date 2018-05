Koppel krijgt ruzie in auto, vrouw stapt uit en wordt overreden op snelweg

10 mei 2018

Bron: ANP, Die Welt

Een heftige ruzie in een auto is een 22-jarige vrouw in Duitsland fataal geworden. De ruzie ontstond op de snelweg A2 bij de plaats Porta Westfalica in het oosten van de deelstaat Noordrijn-Westfalen.