Koppel kan 18 jaar lang uit handen van politie blijven na zwaar kindermisbruik, maar vrouw maakt cruciale fout als hij sterft

28 juli 2018

17u23

Bron: ABC News, FBI 0 18 jaar. Zo lang al zocht de politie naar een koppel uit Oregon. De twee werden gezocht voor zwaar kindermisbruik. Al die jaren konden ze de autoriteiten verschalken. Tot de man onlangs stierf in het ziekenhuis.

Leon Shaw (72) werd onlangs opgenomen in een ziekenhuis in Mississippi. Enkele dagen later stierf hij er een natuurlijke dood. En dus moest er een overlijdensakte worden opgemaakt. Om haar criminele geliefde en zichzelf te beschermen, besloot vrouwlief Victoria Cravitz (56) een van zijn aliassen te gebruiken voor de overlijdensakte. Maar die alias bleek op de Most Wanted-lijst van de FBI te staan. Woensdag werd Victoria in de boeien geslagen in Washington County, Mississippi, zo meldt de federale politiedienst.

Cravits en Shaw waren voortvluchtig sinds oktober 2000. Beiden leefden al die tijd onder verschillende aliassen. Uit het statement van de FBI blijkt dat Cravitz op het moment van haar arrestatie door het leven ging als Jennifer Larsen. Het koppel werd gezocht voor seksuele mishandeling van verschillende kinderen tussen 6 en 17 jaar oud in Klamath Falls, Oregon. De feiten begonnen in december 1989 en gingen door tot februari 1999.

In januari 2000 werd een arrestatiebevel uitgevaardigd. Shaw werd onder meer beschuldigd van twee gevallen van sodomie, vier gevallen van seksueel misbruik en vijf verkrachtingen, Cravitz van drie verkrachtingen en sodomie. In oktober 2000 waren de twee officieel voortvluchtig. De FBI bleef jarenlang zoeken, maar het paar bleef door de mazen van het net glippen.

De officier van justitie van Klamath County zal Cravitz nu alsnog voor alle beschuldigingen vervolgen. Ze zal waarschijnlijk de rest van haar leven in de gevangenis doorbrengen. “Wat zij hebben gedaan met die kinderen heeft zware gevolgen gehad voor velen”, zegt Eve Costello. "De beschuldigingen omvatten ontvoering, verkrachting en foltering van verschillende jonge meisjes."

"Jarenlang was er maar geen doorbraak", klinkt het nog. "Nu blijkt dat ze op het platteland leefden, altijd ergens anders. Ze hadden amper contact met andere mensen en verhuisden constant. We zijn blij dat ze gevat zijn en zetten alles op alles om toch nog voor rechtvaardigheid te zorgen voor de slachtoffers.”