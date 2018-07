Koppel in kritieke toestand opgenomen

in ziekenhuis Salisbury na contact met onbekende stof

04 juli 2018

04u59

Bron: ANP, Belga 1 In het Engelse Amesbury heeft de politie alarm geslagen nadat een onbekende stof twee mensen in het ziekenhuis deed belanden. Delen van het plaatsje en het nabijgelegen Salisbury waar de man en vrouw zijn geweest en waar eerder dit jaar een ex-spion vergiftigd werd, zijn afgezet. Dat schrijft The Guardian.

De hulpdiensten werden zaterdagavond opgeroepen naar een adres in Amesbury, zo'n tien kilometer ten noorden van Salisbury, waar ze een man en een vrouw bewusteloos aantroffen. De veertigers zijn in aanraking gekomen met een nog onbekende stof. Aanvankelijk ging de politie ervan uit dat de twee een dosis vervuilde heroïne of crack hadden genomen, maar nu houdt het ook rekening met een misdaad.

"Ernstig incident"

De politie van Wiltshire beschouwt het voorval als een "ernstig incident". Verscheidene plekken in en rond Amesbury en Salisbury, waarvan vermoed wordt dat het duo er recentelijk geweest is, zijn uit voorzorg afgezet. De politieaanwezigheid wordt er ook opgekrikt.

"In deze fase is nog niet duidelijk of er een misdaad is gepleegd", benadrukt de politie. Ze wijst erop dat ze blijft opstaan voor alle mogelijke pistes en vraagt iedereen die nuttige informatie heeft om contact op te nemen.

In Salisbury werd begin maart een aanslag met zenuwgas gepleegd op ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter. Sporen van dat gif waren in april nog altijd aanwezig in het stadje. Volgens de gezondheidsdiensten is er momenteel geen gevaar voor de volksgezondheid.