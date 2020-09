Koppel in de cel voor ontvoering en jarenlange mishandeling van kind: “Schoppen met schoenen met stalen tip” mvdb Bron: AP

03 september 2020

11u03 4 New York State Een Amerikaans koppel zit in de cel voor de jarenlange opsluiting en gruwelijke mishandeling van een kind. Tot de aanklachten behoort ook ontvoering. De autoriteiten maakten niet bekend wat de precieze band is tussen James Kevin McGonnell (40), Carol Steinagle (54) en het kind.

De twee mishandelden het kind tussen november 2017 en januari 2020 in hun huis in Cheektowaga, een buitenwijk van de stad Buffalo (staat New York).

Noch de naam, noch de leeftijd, noch het geslacht van de minderjarige zijn vrijgegeven. Ook is nog niet duidelijk of er een familie- of burenband bestaat tussen verdachten en het kind. Hoe het kind bij hen terechtkwam is voorlopig geheim van het vooronderzoek. Het moest slapen en leven in de garage van de woning.

“Op een moord na, is dit de meest huiveringwekkende zaak waar ik in vier jaar mee geconfronteerd ben”, verklaarde aanklager John J. Flynn op een persconferentie dinsdag (plaatselijke tijd) in Buffalo. Volgens Flynn onderwierp het koppel het kind “aan steeds gruwelijkere vormen van straf”. De verdachten deinsden er niet voor terug om de minderjarige dagelijks af te ranselen. Een van de verdachten, allicht McGonnell, schopte het kind en gebruikte daar schoenen met een stalen tip voor.

Ook het ontzeggen van eten en drinken, het uiten van doodsbedreigingen en een verbod op het gebruik van de badkamer behoren tot de aanklachten.

Veertiger McGonnell heeft het kind een keer zo zwaar bij de keel vastgegrepen dat deze het bewustzijn verloor. De twee zitten in hechtenis en worden vandaag voor het eerst voor een rechter gebracht. Vrijlating op borgtocht is uitgesloten. Het koppel riskeert celstraffen die kunnen oplopen tot 35 jaar. Ambtenaren van de kinderbescherming ontfermen zich over het kind.



