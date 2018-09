Koppel in Californië pleegde afgelopen 20 jaar mogelijk tientallen feiten van seksueel geweld LVA

22 september 2018

03u20

Een chirurg uit de Amerikaanse staat Californië en zijn vriendin zijn mogelijk schuldig aan tientallen feiten van seksueel misbruik. De twee werden al in verdenking gesteld van twee verkrachtingen, en de speurders die onderzoek voeren naar de twee, hebben berichten gekregen van tientallen andere mogelijke slachtoffers, heeft de procureur van Orange County gemeld.

Grant Robicheaux, een orthopedisch chirurg van 38 jaar en zijn 31-jarige vriendin Cerissa Riley worden verdacht van het drogeren en verkrachten van twee vrouwen in 2016. Ze zouden de slachtoffers in een bar hebben aangesproken en hen met cocaïne, xtc en GHB, ook de verkrachtingsdrug genoemd, gedrogeerd.

De speurders vonden op de gsm van Robicheaux ook bijna duizend video's van seksueel geweld. Ze denken bovendien dat het koppel niet alleen in bars zijn slachtoffers uitkoos, maar ook op zoek ging naar slachtoffers via apps als Tinder of Bumble.

Ondertussen hebben al tientallen andere mogelijke slachtoffers zich bij de politie gemeld. In meer dan tien gevallen gaat het om geloofwaardige verhalen, aldus de procureur van Orange County. De speurders zullen hun onderzoek uitbreiden naar andere staten, en feiten die zich in de afgelopen 20 jaar afspeelden, onderzoeken.

Robicheaux en Riley werden in verdenking gesteld van verkrachting en van drugs- en wapenbezit. Ze riskeren respectievelijk 40 en 30 jaar cel. Hun advocaten ontkennen de aanklachten met klem.

Robicheaux verscheen enkele jaren geleden nog in een uitzending van de realityserie "Online Dating Rituals of the American Male".