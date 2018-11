Koppel houdt grote schoonmaak en vindt winnend lottoticket: “Plots 1,8 miljoen rijker” TTR

23 november 2018

21u38

Bron: Fox News 0 Tijdens de grote schoonmaak vond een Amerikaans koppel uit de staat Louisiana een lottoticket dat zo’n 1,8 miljoen dollar (omgerekend zo’n 1,6 miljoen euro) waard bleek te zijn. En dan te bedenken dat het winnende biljet lag te verkommeren op het nachtkastje van het echtpaar.

De schoonmaakactie van Tina en Harold Ehrenberg leverde meer op dan een opgeruimd huis, want het koppel vond een winnend lottoticket in hun slaapkamer. Het echtpaar wilde het biljet aanvankelijk gewoon in de prullenmand gooien, maar besliste uit nieuwsgierigheid toch om de resultaten op de website van de loterij te bekijken.

“Aanvankelijk dacht ik dat we een fout hadden gemaakt door de cijfers of de einddatum op het ticket verkeerd te lezen”, vertelt Harold aan ABC News. “We controleerden het opnieuw. En wat bleek? Het waren de juiste cijfers. Ongelooflijk spannend!” Het Amerikaanse echtpaar besefte onmiddellijk dat het geluk aan hun zijde stond. “We hadden nog twee weken de tijd om onze winst op te halen”, klinkt het.

Tina en Harold weten niet wat ze met de winst gaan doen. “We hebben geen plannen om iets geks te kopen of grote reizen te maken”, aldus Tina. “Het grootste plezier is om het bedrag op onze rekening te zien staan. Plots zijn we 1,8 miljoen rijker”, voegde Harold er nog aan toe.