Koppel geniet van vakantie in flat Airbnb. En dan merkt man plots vreemd kabeltje op aan wekker

10 september 2018

14u01

Bron: Facebook, Daily Record 8 Een Schots koppel heeft een kater overgehouden aan zijn vakantie in de Canadese stad Toronto. Dougie Hamilton (34) had er met zijn vriendin een flat gehuurd via Airbnb en toen hij rustig in de zetel lag, bekroop hem plots een onaangenaam gevoel toen hij naar de wekker keer.

Het toestel stond in de woonkamer en keek ook uit op de open slaapkamer van de flat die het koppel gehuurd had voor een nacht. “We waren 20 minuten in het appartement na een drukke dag in de stad en blij dat we even konden uitrusten”, doet Dougie uit Glasgow het verhaal aan de Britse krant The Daily Record. “Ik had vanuit de zetel uitzicht op de klok en kon mijn ogen er niet van afhouden. Er was iets aan het toestel dat me een onaangenaam gevoel gaf.”

Oplader

“De klok was verbonden met een kabeltje dat op een oplader van een smartphone leek en dat klopte niet”, gaat hij verder. “Ik had pas nog een video gezien op Facebook over camera’s en hoe je die kon verstoppen, onder meer in een wekker en een teddybeer. Ik dacht eerst nog: ‘Wil ik die gek zijn die digitale klokken checkt op camera’s?’ Ik vond het belachelijk om er alleen nog maar aan te denken en zei mezelf dat ik niet gek moest doen. Maar het liet me niet los.”





Daarop nam de man de oplader uit het contact en bekeek hij de voorkant van de wekker wat beter. “Ik liet het schermpje aan de voorkant van de klok wegglijden en daar zag ik hem plots zitten: een camera”, vertelt hij vol afschuw. “De camera was gericht op de woonkamer en de open slaapkamer, hij kon echt alles zien. We hebben geen idee of de eigenaar ons al in de gaten aan het houden was. Het voelde heel erg vies en we wilden geen moment langer in de flat blijven.” (lees hieronder verder)

De man verwittigde onmiddellijk de politie van Toronto. Die bevestigt dat ze donderdag een telefoontje kreeg van iemand die een camera had gevonden in een wekker en zegt dat er een onderzoek loopt.

Het koppel diende ook een klacht in bij Airbnb, dat het dossier overdroeg aan zijn beveiligingsteam. Dougie en zijn vriendin mochten meteen een nieuwe slaapplek kiezen uit drie luxehotels in de buurt en kregen de belofte dat al hun kosten terugbetaald zouden worden.

Geannuleerd

“Ze vertelden ons ook dat alle nieuwe reservaties bij de eigenaar geannuleerd zijn”, gaat de man verder. “Hij zou nog zes andere eigendommen verhuren via Airbnb en kreeg al honderden reviews.”

Airbnb bevestigt dat het een onderzoek gestart is: “We nemen privacy heel ernstig en hanteren een zero tolerance-politiek voor dit soort gedrag. We hebben de host van ons platform geschrapt voor de duur van het onderzoek en bieden de slachtoffers alle hulp”, aldus een woordvoerder.

Strikte regels

Het bedrijf heeft dan ook strikte regels. Verhuurders moeten laten weten of er beveiligingscamera’s of andere beveiligingsapparatuur in of rond hun eigendom opgesteld staan. Die zijn sowieso niet toegelaten in slaapkamers en badkamers.

Dougie Hamilton zegt dat het hem er niet van zal weerhouden om in de toekomst nog vakanties te boeken bij Airbnb. “Maar ik zal de kamer wel altijd goed controleren als we aankomen”, klinkt het.