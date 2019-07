Koppel geeft kinderen namen van sterke dranken en krijgt nu bakken kritiek KVDS

12 juli 2019

09u03 0 Buitenland Een Brits koppel krijgt op het internet de wind van voren nadat bekend raakte dat het twee van zijn kinderen de namen van alcoholische dranken gaf: Jackdaniel en Tiamarie. Sarah (35) en Steven (36) Mennell dienden hun critici echter meteen van antwoord.

De storm stak op nadat de moeder van het gezin uit Kingston upon Hull - ten oosten van Manchester – deze week in een lokale krant vertelde dat ze honderden euro’s uitgaf aan het schooluniform van haar kinderen. Er kwam veel reactie op het artikel, maar niet op het uitgavepatroon van de ouders. Wel op de namen die ze twee van hun vijf kinderen hadden gegeven.

“Kindermishandeling”

“Kindermishandeling”, klonk het en Sarah werd in niet mis te verstane bewoording verweten dat ze een alcoholprobleem had. Ook de grapjes bleven niet achterwege: “Hun papa Johnny Walker heeft overuren gedraaid”, reageerde iemand. En: “Hij heeft nog twee andere kinderen die Stella en Glen Fiddich heten. Geweldige familie.” (Voor alle duidelijkheid: de andere drie kinderen heten Sydney, Princess en Albert.)





In een lange post op Facebook heeft het koppel - dat een bedrijf heeft dat kinderfeestjes organiseert - zijn criticasters nu van antwoord gediend. Sarah vertelde dat haar kinderen helemaal niet naar een whiskymerk en een koffielikeur zijn vernoemd. “Jackdaniel is eigenlijk vernoemd naar een Olympische loopcoach”, zegt ze. “We vonden het grappig dat zijn team gesponsord werd door Jack Daniels. Toen ik zwanger was van Jackdaniel, zagen we op een scan zijn armpjes en beentjes bewegen, alsof hij aan het lopen was. En zo kwamen we op zijn naam. Hij weet dat zelf ook.” (lees hieronder verder)

Sarah Jane Mennell 🏡Been a crazy day #togetherwemakeafamily phones been non stop all day 🤣 who would it though names would stand out more then a story about uniforms

Tiamarie zou vernoemd zijn naar een Spaanse serveerster met dezelfde naam. “We vonden dat leuk klinken toen we op vakantie waren”, aldus Sarah. “Als ze een jongen was geweest, hadden we haar vernoemd naar een Portugese voetballer Tiago, omdat ik gek was op voetbal toen ik Steven leerde kennen.”

Aan de kritiek zou ze niet zwaar tillen, want die is het gezin gewoon. Sarah deelde intussen ook een video op Facebook waarin de kinderen zelf aan het woord komen. (lees hieronder verder)

Op de vraag van hun ouders of ze hun naam leuk vinden of ze die zouden veranderen als ze daartoe de kans zouden krijgen, antwoorden ze alle vijf dat ze dat nooit zouden doen en dat ze van hun naam houden. “Het is míjn leven, stop met al die jaloezie rond onze namen en focus je op je eigen leven”, aldus Jackdaniel. “Je hebt vast wel iets beters te doen dan ons te pesten.”

Dronken

En hoe het zit met het drinkgedrag van hun ouders? “Ze drinken amper”, aldus de jongen. “Ze zijn een keer in de twee maanden dronken. In de drie maanden, om eerlijk te zijn.”

Volgens vader Steve zouden hij en zijn vrouw een keer per maand op stap gaan als hun loon binnenkomt, maar zou het er altijd “heel rustig” aan toe gaan. Dat vertelde hij aan de Daily Mail.