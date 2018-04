Koppel geeft autistische zoon (5) op als vermist. Dan vindt politie lijkje en gaat vader tot gruwelijke bekentenissen over Karen Van Eyken

10 april 2018

18u04

Bron: Fox News 15 Vorige dinsdag belden Joseph Ray Daniels en zijn echtgenote naar de politie om hun autistische zoontje Joe op te geven als vermist. Agenten zoeken samen met honderden vrijwilligers dagenlang naar het jongetje in de omgeving van Dickson in de Amerikaanse staat Tennessee. Dan vinden ze zijn lijkje en komt de gruwelijke waarheid aan het licht.

Vader Joseph Ray Daniels ging tot bekentenissen over en verklaarde dat hij zijn zoontje op 4 april vreselijk had mishandeld. Daniels vertelde dat hij "kleine Joe herhaaldelijk met gebalde vuist sloeg zowel op zijn bovenlichaam, zijn hoofd als in het gezicht tot zijn zoon uiteindelijk overleed".

De man dumpte het lijkje van zijn zoon vervolgens in afgelegen landelijk gebied. Na een intense zoektocht werd het lichaampje van Joe aangetroffen en werd zijn vader opgepakt. De man is aangeklaagd wegens moord.

Maar nu is gebleken dat ook de moeder van Joe, Krystal Daniels, allesbehalve onschuldig is. De politie heeft achterhaald dat ze gewoon stond toe te kijken toen haar zoontje in elkaar werd geslagen tot hij stierf. Ook zij zit nu in de cel. Maandag moet ze voor de rechtbank verschijnen.