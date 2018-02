Koppel geeft alles op om reis rond de wereld te maken, maar na twee dagen loopt het al jammerlijk fout TK

Tanner Broadwell en Nikki Walsh zagen het helemaal zitten. Ze wilden de sleur en druk van het moderne leven achter zich laten en besloten om de wereld rond te varen. De twee gaven allebei hun job en woonplaats op voor hun avontuur, maar al na twee dagen liep het jammerlijk fout. De boot strandde en zonk niet veel later. "We zijn alles kwijt", klinkt het nu.

Tanner (26) en Nikki (24) leerden elkaar enkele jaren geleden kennen en verhuisden samen naar Colorado. Ze waren allebei niet echt fan van het standaard werkleven en wilden graag de wereld zien. Vorig jaar in april besloten ze om die droom waar te maken en schaften ze zich de Lagniappe aan. De boot was maar liefst 49 jaar oud en geen van beiden had enige ervaring met varen, maar daar lieten ze zich niet door tegenhouden. Ze kochten de boot voor 5.000 dollar, en nog eens 5.000 dollar aan herstellingen later werd ze zeevaardig gedoopt.

Deze week was het dan eindelijk zo ver: dinsdag vertrok het koppel met hun hondje Remy in Tarpon Springs (Florida) om de zeven zeeën te ontdekken. Het liep allemaal vlot tot twee dagen later, toen ze in John's Pass (amper 50 kilometer verderop) wilden aanmeren voor de nacht. Wat ze in het kanaal zagen leek niet echt overeen te komen met hun navigatiekaart uit 2016-2017, en ineens kreeg de boot zo'n harde schok dat Nikki bijna overboord werd gegooid. De Lagniappe bleek vastgelopen op een zandbank - die zich kunnen verplaatsen -, de kiel was afgescheurd en het vaartuig liep vol water. Het koppel kon niet veel anders doen dan hulp inroepen.

Overboord springen

Toen de hulpdiensten arriveerden, was de boot al zo ver gezonken dat het reddingsschip niet meer veilig kon naderen. Tanner, Nikki en mopshond Remy moesten overboord springen en zich zelf naar veiligheid zwemmen. Ze konden daarna alleen maar toekijken hoe al hun bezittingen ten onder gingen. "We hebben alles verloren. We zagen hoe alles wegdreef, en we konden er niets aan doen."

Het koppel zit nu in zak en as. Ze staken al hun spaargeld in de boot en hebben alle twee hun job opgezegd om de wereldreis te kunnen maken. Ze hebben geen plek om te leven, geen spullen meer en welgeteld 90 dollar om rond te komen. De boot uit het water laten halen zou duizenden dollars kosten, aangezien ze ook niet verzekerd waren. Toch willen ze niet terug naar een 9-to-5 job. "We zijn al zo ver geraakt, we gaan nu niet opgeven", aldus Tanner. "Ik ga ooit opnieuw een boot kopen. We kunnen niet zomaar onze dromen laten varen."