Koppel gebruikt sperma van overleden zoon om kleinkind op de wereld te zetten TTR

10 september 2018

11u35

Bron: The Telegraph, Daily Mail 0 Een rijk Brits koppel heeft het sperma van hun overleden zoon (26) gebruikt om een kleinzoon en dus erfgenaam op de wereld te zetten. David Smotrich, een gerenommeerde arts uit de Amerikaanse staat Californië, voerde de ivf-ingreep uit. Volgens dokter Smotrich gaat het om een uitzonderlijke procedure. "Dit is heel zeldzaam", klinkt het.

Vier jaar geleden verloor het koppel, twee vijftigers, hun zoon bij een motorongeval. Het lichaam van de ongetrouwde twintiger werd pas twee dagen na het verkeersongeval gevonden. Toch konden artsen - op vraag van de ouders - erin slagen om sperma van de jongeman in te vriezen.

Dokter Smotrich, die door het koppel werd gecontacteerd, ging samen met hen op zoek naar donoreicellen en een geschikte draagmoeder. "Het koppel wilde een type vrouw waarop hun zoon had kunnen vallen", vertelt de arts. Ongeveer een jaar na het ongeval werden de zaadcellen van de jongeman geëxporteerd naar de Verenigde Staten. Vervolgens ontwikkelde het medische team vier embryo's, waarvan uiteindelijk één werd geselecteerd.

Genderselectie

Een kind op de wereld zetten met het sperma van een overleden persoon is volgens de Amerikaanse arts "heel zeldzaam". "Ik heb het in mijn carrière nog maar vijf keer gedaan. Dit koppel was wanhopig om een erfgenaam te hebben. Ze wilden alleen een jongen”, klinkt het.

Het koppel wilde enkel een mannelijke erfgenaam, waarvoor ze beroep deden op genderselectie. Op die manier konden ze het geslacht van hun kleinkind bepalen. "Wat wij gedaan hebben, is niet mogelijk in het Verenigd Koninkrijk”, verklaart de arts. “Daar is genderselectie illegaal.”

Drie jaar geleden kwam de kleinzoon van het koppel ter wereld in de Verenigde Staten, waarna ze het kind meenamen naar huis. Omdat de grootouders in Groot-Brittannië wonen, riskeren ze gerechtelijke vervolging. Bovendien had hun zoon nooit de toestemming gegeven om zijn sperma te gebruiken.

Volgens de ivf-arts was het koppel "extreem rijk" en "kwamen ze uit een zeer belangrijke familie". De procedure zou in totaal maar liefst tussen de 60.000 en de 110.000 euro gekost hebben.