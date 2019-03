Koppel gearresteerd voor kindermishandeling nadat alerte serveerster foto op Facebook deelt kg

10 maart 2019

08u28

Bron: BuzzFeed News, WPSD 0 Serveerster Jordan Cooper uit de Amerikaanse staat Kentucky trok meteen aan de alarmbel toen ze zag hoe een stel klanten hun jonge dochtertje hardhandig aanpakten op restaurant. Cooper zette een foto op Facebook en vroeg haar vrienden om hulp om het koppel te identificeren. Dat werkte: ze werden dezelfde avond nog opgepakt voor kindermishandeling.

Serveerster Jordan Cooper werkte afgelopen zondagavond in het restaurant waar het koppel kwam eten met hun twee dochters, een jong meisje en een baby van één jaar. Cooper merkte meteen op dat de baby blauwe plekken in het gezicht had. Bovendien leken haar ouders niet erg met haar begaan te zijn: de man van het koppel duwde ruw eten in haar mond en greep haar bij de voorkant van haar t-shirt.



Cooper, zelf moeder, besloot om actie te ondernemen. Ze vroeg een koppel aan een naburige tafel om stiekem een foto te nemen van de ouders en die later door te sturen. Maar al snel daarna kreeg het stel argwaan. Ze vertrokken met haast, waardoor de serveerster hen achterna ging. Ze kon nog snel hun nummerplaat opschrijven, voordat het gezin wegstoof in hun auto.

Agressief

De vrouw belde daarna naar de lokale kinderbescherming en beschreef het incident op Facebook. Daarbij deelde ze ook de foto van de man en het babydochtertje, zo is te zien op een schermafbeelding die BuzzFeed News kon bemachtigen. De post is inmiddels verwijderd.



“Ik kon niet meer werken omdat mijn hart zo’n pijn deed”, schreef ze. “Hij bleef haar naar het toilet nemen wanneer ze huilde en gedroeg zich erg agressief tegenover haar.” In het bericht vroeg ze haar vrienden om hulp om het koppel te identificeren.

Haar Facebookpost miste zijn effect niet. Een uurtje later kwam het bericht ook onder ogen van Aaron Caldwell, een oude vriend van de serveerster en medewerker van de noodcentrale in Illinois. Met de informatie van Cooper kon hij de naam en het adres van het gezin achterhalen. Dat speelde hij door aan de politie, die diezelfde avond nog een bezoekje brachten aan de familie.

Blauwe plekken

Ook daar werd duidelijk dat er iets niet pluis was in het huishouden. De politie bevestigde dat het babydochtertje vol blauwe plekken zat en besliste meteen het koppel in te rekenen. De man bleek niet de biologische vader van de kinderen te zijn. Volgens de politie zou hij zijn vriendin via het internet hebben leren kennen en woonden ze al een aantal maanden samen.



De baby werd naar een ziekenhuis in de buurt gebracht ter controle, terwijl haar oudere zusje naar haar vader ging in Illinois. Het koppel zit nog steeds vast in de gevangenis. De man werd in 2008 al veroordeeld tot kindermisbruik.