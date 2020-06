Koppel doodt zoon van elf door hem bijna drie liter water in vier uur tijd te laten drinken Joeri Vlemings

19 juni 2020

13u49

Bron: New York Post, The Gazette 4 Ryan Sabin (41) en Tara Sabin (42), een koppel uit El Paso County in het Amerikaanse Colorado, zijn aangeklaagd voor kindermishandeling en moord met voorbedachten rade. De twee worden ervan beschuldigd hun elfjarige zoon Zachary te hebben verplicht om in korte tijd overdreven veel water te drinken. De jongen overleefde dat niet.

Zachary Sabin was amper elf toen hij op 11 maart thuis overleed. De politie vond hem in een van urine doorweekte pamper. Zijn lichaam stond vol blauwe plekken. De jongen was mishandeld, volgens de eerste vaststellingen. The Gazette meldt dat er sprake is van nog vijf andere slachtoffers van kindermishandeling.

Uit de autopsie bleek dat Zachary was gestorven aan “gedwongen watervergiftiging”. Zijn ouders hadden hem verplicht om in vier uur tijd vier flessen van 70 centiliter op te drinken zonder dat hij daarbij iets mocht eten. De knaap begon te braken, had pijn in zijn benen, kon niets meer uitbrengen en was slaperig. Ze legden hem om 23.15 uur in bed.



Toen vader Ryan Sabin, een Amerikaanse militair, ‘s ochtends schuim rond de mond van Zachary en bloed op zijn beddenlakens zag, belde hij op 11 maart om 6.15 uur de hulpdiensten.

Volgens Tara Sabin, de stiefmoeder van de jongen, had Zachary een erfelijk urologisch probleem waardoor hij nog bedwaterde. Vandaar de pamper. Ze lieten de jongen minstens twee liter water per dag drinken omdat zijn urine volgens haar “veel te donker” was. Toen Zachary daar bezwaar tegen maakte, vonden ze dat hij overreageerde.

De vader vertelde de politie dat Zachary de avond voor zijn dood had aangegeven dat hij geen water meer wou drinken. De tiener nam langzaam kleine slokjes die hij weer uitbraakte. Volgens Ryan Sabin lag dat aan het feit dat hij niet snel genoeg met grote slokken dronk, zoals de vader dat zelf in het leger altijd deed. Hij droeg zijn zoon op op die manier te drinken en ging intussen met de rest van het gezin eten.

De biologische moeder van Zachary, Angela Tuetken, zei dat de jongen boeken verslond - vooral Harry Potter - en dol was op dieren. Ze herinnert zich nog dat hij als klein ventje naar lieveheersbeestjes staarde. Hij wou toen al zoöloog of dierenarts worden en is daar nooit van afgestapt. “Hij was een heel zachtaardige ziel”, aldus zijn mama Angela Tuetken. Zachary had, naast in totaal acht half- en stiefbroers en -zussen, nog een broer, Mythias. De twee jongens verbleven sinds de scheiding van hun ouders in 2011 de ene week bij hun moeder en de andere week bij hun vader.